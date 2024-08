Lewis Hamilton marcou presença nas Olimpíadas de Paris para assistir Miles Chamley-Watson, esgrimista e medalhista no Rio 2016. Agora, o heptacampeão confessou que não descarta a ideia de participar dos jogos quando decidir deixar a Fórmula 1.

Em conversa com a CNN, o britânico disse que mantém boa amizade com Chamley-Watson e isso tem o motivado a procurar novo esporte para se dedicar no futuro.

"Miles Chamley-Watson, que é um grande amigo meu, compete em esgrima. Sempre nos apoiamos e conversamos quase todos os dias. Sei o quanto ele trabalha e adoraria assisti-lo sempre [nas Olimpíadas], mas estou ciente da pressão que surge em certos eventos. Se eu for assistir meu irmão correr [nas categorias de carros de turismo britânicos], por exemplo. Sei a pressão adicional que vem com isso, então ainda não decidi o que vou fazer".

Na entrevista, Hamilton não descartou a possibilidade de, um dia, se tornar um atleta olímpico no futuro, apesar do automobilismo não ser uma categoria com espaço nas Olimpíadas. O piloto confessou não ser bom o suficiente em outros esportes e disse:

"Não sou bom o suficiente no surf para estar nas Olimpíadas, mas talvez um dia eu seja um atleta olímpico".

Importante lembrar que em 2012, durante os Jogos Olímpicos de Londres, Lewis carregou a famosa chama olímpica como um dos representantes.

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!