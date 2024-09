No passado, tanto Lewis Hamilton quanto Adrian Newey admitiram que adorariam trabalhar juntos. Embora isso provavelmente nunca venha a se concretizar, o heptacampeão da Fórmula 1 não está muito desapontado.

Perguntado antes do GP do Azerbaijão se ele estava desapontado com o fato do designer britânico não se juntar a ele na Ferrari, Hamilton respondeu: "Para ser honesto, não".

"Embora eu tenha dito antes que seria uma honra trabalhar com Adrian, sinto-me privilegiado por trabalhar, por exemplo, com a equipe que venceu dois campeonatos sem Adrian."

"Acho que qualquer equipe ficaria feliz em trabalhar com ele, mas, no final das contas, ele escolheu o que era melhor para ele".

"Isso não muda nada para mim, não muda meu objetivo ou meu foco no próximo passo. Ainda acredito que ainda há muito que podemos fazer juntos", conclui.

