Max Verstappen não descartou a possibilidade de um reencontro com Adrian Newey na Aston Martin no futuro. Newey é o guru do design que esteve por trás dos carros da Red Bull que proporcionaram os três títulos de Fórmula 1 de Verstappen, mas sua saída foi confirmada no início do ano e ele agora assinou contrato com a equipe britânica.

Ele assumirá a função de sócio de gerenciamento técnico a partir do ano que vem, assinando um contrato no valor de 30 milhões de euros anuais e encarregado de levar a Aston Martin de coadjuvante à equipe campeã.

Verstappen claramente lamentou a saída iminente de Newey quando ela foi inicialmente confirmada e, agora que seu próximo destino foi revelado, o holandês foi questionado sobre a possibilidade de um dia voltar a pilotar um carro projetado pelo britânico.

"Tenho outras preocupações no momento às quais estou prestando muita atenção e estou trabalhando nisso", respondeu o piloto da Red Bull quando lhe foi dito que o chefe da Aston, Mike Krack, havia dito que a porta estaria aberta para Verstappen se juntar à equipe baseada em Silverstone.

"Isso é algo que talvez eu pense para o futuro, não agora".

"Adrian e eu temos um entendimento muito bom. Eu também lhe enviei uma mensagem depois que a notícia foi divulgada, embora, é claro, eu soubesse que ela estava chegando. Portanto, estou feliz por ele".

"É um novo desafio, é claro, e eu sempre disse que gostaria que ele ficasse. Mas, em um determinado momento, você não pode reverter essas coisas. Então, você fica animado com as pessoas que buscam novos desafios".

"Eu também sei que Lawrence [Stroll], é claro, está se esforçando ao máximo para fazer sucesso com a Aston Martin, então é compreensível, é claro, que ele queira ter Adrian ao seu lado"."

A vantagem de trabalhar com uma equipe chefiada por Newey provou ser suficiente para atrair alguns dos melhores pilotos da F1 nas últimas três décadas.

Verstappen acredita que esse ainda poderá ser o caso a partir de 2026, quando a primeira contribuição decisiva de Newey será testada de acordo com os novos regulamentos.

"Sim, eu não sei. Quero dizer, já trabalhei com ele, então sei como ele é como pessoa e também o que ele pode fazer. Acho que todo mundo gostaria de trabalhar com Adrian, acho que em sua carreira. Então, possivelmente sim", acrescentou Max.

O anúncio de Newey foi apenas um dos assuntos discutidos quando os pilotos chegaram a Baku para o GP do Azerbaijão neste fim de semana, com a introdução de ordens de equipe pela McLaren também sendo um tema quente.

Mas, além de oferecer sua opinião sobre a nova função de Newey, Verstappen deixou bem claro que estava abafando o barulho na tentativa de colocar sua tentativa de título em dificuldades de volta aos trilhos.

Depois de terminar em sexto lugar no GP da Itália da última vez, Verstappen lamentou mais uma vez a falta de desempenho de sua Red Bull e afirmou que a forma recente da equipe significava que defender o título de pilotos e de construtores havia se tornado uma ambição "irreal".

Agora, ele está em Baku e afastou muitas das perguntas feitas pelos jornalistas que queriam saber a opinião do tricampeão sobre os últimos acontecimentos no paddock.

Ele citou "outras preocupações" e como ele deve ser "melhor" em várias perguntas, incluindo se a Mercedes e a Ferrari, que estão tirando pontos de Norris e da McLaren, podem ajudá-lo na disputa pelo título.

Ele lamentou seus "próprios problemas" quando perguntado sobre sua opinião a respeito de a McLaren ter mudado as 'regras papaia' para apoiar Norris, já que ele procura diminuir a diferença de 62 pontos para Verstappen no topo da classificação.

"Ainda temos muito trabalho a fazer, mas acho que, de certa forma, Monza é positiva para aprendermos mais sobre o carro, basicamente", disse ele, enquanto falava sobre os problemas recentes que assolam a Red Bull.

"Agora só é preciso tempo para melhorar o carro e entender nossos pontos fracos, o que acho que fizemos. Agora é só tentar encontrar soluções para isso. Também notei que isso não acontece em uma ou duas semanas, quando você entende seus problemas".

"Mas espero que, a partir de agora, possamos olhar para frente e tentar ser melhores, e não como em Monza", conclui.

