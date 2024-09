O fim de semana da McLaren em Baku começou quase exatamente como Monza terminou da última vez na Fórmula 1 2024: com foco intenso nas táticas de ordens de equipe. Mas quando a clareza parecia finalmente chegar, a ambiguidade se seguiu no dia da mídia em Baku. E isso ainda pode custar caro para a equipe papaia...

Oscar Piastri está disposto a ceder as vitórias para Lando Norris. Só que isso não vai acontecer. Norris está agradecido por a McLaren estar demonstrando "parcialidade" a seu favor no Mundial de 2024, mas não quer que o título lhe seja "dado".

A batalha interna da McLaren em Monza pode acontecer novamente, mas não exatamente como aconteceu na Itália.

O fim de semana da McLaren em Baku começou exatamente como Monza terminou: focado em sua confusa abordagem de ordens de equipe em meio à tentativa de Norris de bater Max Verstappen, da Red Bull, na batalha pelo título de 2024.

O chefe Andrea Stella explicou que, a partir deste fim de semana, a McLaren mostrará "parcialidade" em seu "apoio a Lando". No entanto, houve uma nota de confusão em sua declaração sobre como a nova abordagem "será atualizada após Baku".

O Motorsport.com apurou no paddock de Baku que isso significava que as atuais ordens de equipe só se aplicavam caso a caso e que provavelmente seriam revogadas se Norris perdesse terreno considerável para Verstappen nesse evento.

O Motorsport.com apurou ainda que as referências "tendenciosas" de Stella também significam que, quando a McLaren introduzir atualizações, daqui até o final da temporada, se houver apenas um conjunto de peças disponível, ele será adicionado ao MCL38 de Norris primeiro, dada a situação do campeonato.

Norris então esclareceu que Piastri só deve se ceder posição "em colocações mais baixas". Isso significa que, na verdade, seu companheiro de equipe não teria que abrir caminho se eles estiverem a caminho de uma dobradinha, e afirmou que se Piastri "lutou por uma vitória e merece uma vitória, então ele merece vencer".

Andrea Stella, diretor de equipe da McLaren F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Especificamente, Norris revelou mais tarde, "algo como Monza, aquele segundo ou terceiro, onde teria sido trocado", o que significa que, a partir de agora, se os dois carros laranja estiverem alinhados mais atrás, sem possibilidade de vitória, Piastri de fato vai ceder a Norris uns pontos extras.

Também houve respostas reveladoras de Norris sobre como a McLaren "resolveu", segundo suas palavras, o ataque de Piastri na largada em Monza.

"Tínhamos a maior diferença do mundo ao entrar na curva", acrescentou Norris sobre o fato. "Portanto, acho que não é o ideal no meu mundo, mas também para nós, como equipe, não era assim que deveríamos ter corrido lá".

"Acho que foram dadas instruções mais claras sobre como podemos correr uns contra os outros e o quanto podemos nos arriscar uns com os outros".

O Motorsport.com ouviu sugestões de que o time de Piastri não estava muito entusiasmado com a entrevista de Stella no início do dia de mídia em Baku, mas, quando perguntado se estava satisfeito com a forma como as ordens da equipe e a nova abordagem haviam sido comunicadas, ele manteve a pose.

"Sendo egoísta, eu preferiria não ter isso, mas estou muito ciente de que nem tudo gira em torno de mim e estou feliz em desempenhar um papel de apoio neste momento da temporada".

Sua frase final - "Acho que mais cedo na temporada provavelmente teria sido demais, mas acho que agora é o momento apropriado para tentar ajudar a equipe a vencer os dois campeonatos" - foi muito reveladora.

Mais uma vez, houve contradições sobre a ultrapassagem em Monza, com Piastri dizendo: "Naquelas circunstâncias, o que eu fiz foi bom", antes de acrescentar: "O resultado da curva não foi exatamente o que queríamos".

Questionado se ele poderia fazer uma manobra idêntica nas mesmas circunstâncias novamente nesta temporada, Piastri revelou: "Nesses mesmos cenários, algumas coisas seriam diferentes".

Há várias vertentes. A primeira é como o subterfúgio e a distração são táticas regulares no paddock da F1. Pode ser que a McLaren tenha deixado as coisas claras para seus pilotos a portas fechadas, mas está permitindo que a confusão se espalhe pelo paddock para liberar um pouco do foco na equipe.

Estrategicamente, faz sentido tentar manter os rivais na dúvida quando se trata do que pode acontecer em situações reais na pista. Stella está muito entusiasmado com isso. E com razão. Também está claro o quanto Norris não quer ganhar um título mundial acompanhado de um asterisco "com vitórias dadas por seu companheiro de equipe".

Lando Norris, Equipe McLaren F1 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Tenho certeza de que vai doer", disse Norris quando perguntado sobre a possibilidade de ficar com alguns pontos a menos no final da temporada em Abu Dhabi. "Mas eu não sei. Também estou aqui para correr. E se um piloto está se saindo melhor do que eu, eu preciso fazer um trabalho melhor".

"Portanto, eu não gostaria de tirar isso de alguém. E também não quero que me deem um campeonato. Sim, seria ótimo ter um título e, a curto prazo, você se sentiria incrível, mas não acho que você se orgulharia disso a longo prazo".

Belos princípios, que lembram o espírito cavalheiresco dos primeiros anos do campeonato mundial. Mas vamos nos lembrar de como Stirling Moss falou em nome de Mike Hawthorn no GP de Portugal de 1958 e o ajudou a evitar uma penalidade e a preservar seis pontos pelo segundo lugar, perdendo o título para seu compatriota por um ponto. É célebre o fato de Moss nunca ter conquistado um título na F1.

Isso é pertinente porque, e se essa for a única chance de Norris ganhar um título? Não tem como saber isso no momento, mas, mesmo sabendo que a McLaren começará 2025 como líder absoluta, nesse momento, os pontos de Piastri também serão zerados.

Ele pode muito bem ser um rival tão grande para Norris quanto Verstappen. Isso além da futura superequipe de Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Ferrari, mais o talento da Mercedes e as atuais disputas acirradas entre várias equipes pela glória na F1.

Em muitos aspectos, a forma como a McLaren se explicou ontem é perfeitamente aceitável. Mas, se a ambiguidade de vários elementos dessas mensagens for replicada nas próximas estratégias da equipe neste fim de semana, isso certamente só a deixará aberta ao risco de bagunçá-las.

Mesmo que se trate apenas de uma manobra deliberada, parece que a McLaren está tentando se mostrar meio 'aberta'. No fim das contas, não dá para ser assim. E os exemplos históricos implacáveis de ordens de equipe da F1 se destacam exatamente porque eliminam a confusão que pode ser prejudicial para quem busca o melhor resultado possível.

A pressão é enorme sobre a McLaren neste momento, e é por isso que é intrigante que as entrevistas de Stella tenham sido reduzidas em Baku, com o cancelamento de sua coletiva de imprensa no sábado.

Oscar Piastri, Equipe McLaren F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A McLaren deve ser perfeita, onde a vantagem de 62 pontos de Verstappen e a atual situação com o pacote de seu carro significam que ele precisa se concentrar apenas em obter o resultado máximo.

A pressão aumentará mais tarde para o tricampeão mundial se ele continuar a ver sua liderança diminuir, mas atualmente ele segue à frente da McLaren, mesmo aparentando estar abalado.

