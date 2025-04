Nos últimos anos, Lewis Hamilton tem usado a moda como forma de expressar suas opiniões e personalidade no paddock da Fórmula 1. Agora, sua influência nesse meio foi ainda mais longe e o heptacampeão será um dos anfitriões do Met Gala 2025, um dos maiores eventos da moda e da cultura pop no mundo, cujo tema será "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfine: Moldando o Estilo Black, em tradução livre).

Em entrevista a Vogue, revista da qual o piloto é capa em abril, ele falou sobre o difícil início de carreira, quando passou por privações financeiras: "Não tinha dinheiro para comprar roupas quando era adolescente. Minha família e eu gastávamos tudo com corridas".

"Eu lavava carros na minha rua pra ganhar uns trocados e ia até o brechó da cidade comprar as peças da Tommy Hilfiger que eu via nos clipes de música", disse o britânico.

Hamilton ainda comentou sobre o início da carreira na F1 e como se sentia limitado. "Quando assinei com a F1 pela primeira vez, só me deixavam usar ternos e os uniformes da equipe, e foi horrível. Não me sentia à vontade, nem que podia ser eu mesmo."

"Com o tempo, tive coragem de ir além dos limites e dizer: 'Olha, eu quero chegar no autódromo vestindo o que eu quiser. Já estou aqui—vocês não podem me tirar ou mudar meu jeito de me vestir'. A resistência foi enorme, mas quando o esporte viu o impacto da minha pequena passarela, outros pilotos começaram a fazer a mesma coisa", finalizou.

