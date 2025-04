No fim de semana do Bahrein, a Ferrari trouxe um importante pacote de atualizações, tentando reverter a situação que vive com o SF-25. Por isso, o Motorsport.com analisou cuidadosamente as mudanças que foram implementadas na parte inferior da carroceria e no difusor durante o fim de semana de Sahkir da Fórmula 1.

Mas ficou de fora das análises um detalhe que não dava para ver direito, porque é uma peça que geralmente fica escondida pelas carenagens ou pelo suporte central da asa traseira.

Então, para o nosso Giorgio Piola, foi preciso um flagra mais dedicado na pit lane para conseguir mostrar esse elemento aerodinâmico, que substituiu aqueles dois pequenos flaps perpendiculares bem ao lado do suporte da asa traseira.

Do que se trata? É um elemento aerodinâmico que fica ao lado do 'arco' que sustenta o suporte central. Ele não foi feito para gerar mais carga aerodinâmica ali na hora, mas parece ter sido pensado para melhorar a eficiência, direcionando o fluxo de ar quente que sai da grande abertura no capô traseiro, criando um efeito de desvio do ar para baixo entre o perfil principal da asa traseira e a asa inferior (beam wing).

Assim como a "língua" de prototipagem rápida que apareceu na quilha do novo difusor, esse pequeno elemento aerodinâmico é uma evidência de como a equipe liderada por Diego Tondi está buscando soluções para os problemas do SF-25 com suas próprias ideias, sem copiar os conceitos de seus rivais diretos.

O difusor da Ferrari SF-25 com a... língua e o novo transportador de fluxo Foto de: Giorgio Piola

O direcionador de fluxo é formado por duas pequenas aletas curvadas para baixo, unidas por uma carenagem lateral externa em formato triangular. A evolução que apareceu no Bahrein deve valer um décimo de segundo no geral: será interessante verificar em Jeddah se os dados coletados em Sakhir serão confirmados, indicando o caminho de (leve) crescimento que a Ferrari parece ter tomado na quarta etapa da temporada.

O SF-25, dominando com Lewis Hamilton na corrida Sprint na China, ainda não conseguiu subir ao pódio em um GP de domingo: a antecipação das inovações planejadas para Miami deu um resultado positivo, agora vamos esperar pelos conteúdos mais pesados planejados entre Ímola e Barcelona para avaliar o limiar de competitividade real do carro vermelho.

Foi anunciado um perfil principal traseiro levemente menos carregado: ter mais downforce vindo do corpo do carro deve permitir aliviar um pouco as asas, favorecendo uma maior velocidade final, que é um ponto importante na Arábia Saudita.

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!