O heptacampeão Lewis Hamilton, que trocou a Mercedes pela Ferrari, teve um desempenho irregular nas primeiras corridas da temporada 2025 da Fórmula 1. O britânico ficou atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc em três das quatro sessões de classificação e ainda não encontrou o ritmo esperado em termos de desempenho na corrida. Esse cenário começou a levantar questões sobre seu processo de adaptação.

Mattia Binotto, ex-chefe de equipe da Ferrari e atual diretor técnico e de operações da Sauber, disse que a contribuição de Hamilton para a Ferrari foi importante, mas que isso, por si só, pode não ser o bastante.

Em entrevista ao Corriere della Sera, Binotto avaliou a situação com as seguintes palavras: "Ele trouxe grande entusiasmo, paixão e muita experiência para a Ferrari, mas só isso pode não ser suficiente."

Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Ainda não sabemos o quão rápido Lewis é e essa experiência o ajudará a perceber isso, pois um piloto forte se adapta rapidamente. Veremos como está o equilíbrio de forças com Charles e como isso o afeta."

A mudança de Hamilton, atualmente com 40 anos de idade, para uma nova equipe depois de muitos anos e o fato de ter ao lado um forte companheiro de equipe como Leclerc pode ter um impacto em seu desempenho. No entanto, ainda é o início da temporada, o que torna difícil, no momento, fazer uma avaliação clara do futuro do heptacampeão e suas ambições para um oitavo título.

