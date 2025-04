Um novo circuito na Arábia Saudita já está em construção na cidade de Qiddiya, projetada para receber megaeventos turísticos, mas a etapa em Jeddah, atual sede do GP do país do Oriente Médio, continuará recebendo a Fórmula 1 até 2027 ou 2028, conforme revela o presidente da Saudi Motorsport Company, príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal.

Em entrevista ao portal The Race, o executivo afirmou que "a pista [em Qiddiya] ficará pronta em 2027, então será determinado pelos outros projetos ao redor [em termos de] se você vai terminar a tempo ou se haverá, [porque] às vezes, nesses megaprojetos, há atrasos".

"Não estamos com pressa para sair de Jeddah. Se tudo correr bem e nos sentirmos confortáveis, e a F1 se sentir confortável indo para lá, achamos que não antes de 2027, então estamos pensando em 2028, talvez 2029. Mas, no próximo ano, teremos um melhor entendimento de quando exatamente poderemos ir para lá".

"Ter duas corridas ou alternar entre Qiddiya e Jeddah, é muito cedo para discutir", disse o príncipe Khalid, ao ser perguntado sobre as opções de um 'rodízio' de corridas ou tentar sediar duas corridas no país saudita. "Nosso foco principal agora é aproveitar o que resta em Jeddah e aguardar ansiosamente a mudança para as novas instalações em Qiddiya e levar as coisas adiante a partir daí, quando chegarmos a esse ponto. Mas ainda é muito cedo, não temos nada planejado".

Apesar da vontade de sediar duas corridas na Arábia Saudita, o executivo nega que isso seja possível no momento, apesar do país ter tal desejo: "Foi dito na mídia, há alguns anos, que teríamos duas corridas na Arábia Saudita. Não acho que, com o calendário atual, isso seja possível e, na verdade, não discutimos essa ideia entre nós."

"Gostaríamos de sediar duas corridas. Jeddah e Riyadh são duas regiões diferentes e dois mercados diferentes - e a Arábia Saudita é um mercado muito grande", afirmou. "Mas será que isso é viável, considerando o calendário complicado?"

O príncipe do país do Oriente Médio afirma que há demanda para duas corridas na Arábia Saudita: "Sabemos que temos um mercado na Arábia Saudita, mas é algo em que ainda não pensamos. Vamos ver qual será a demanda quando mudarmos para Riad e talvez discutir isso quando mudarmos para Riad e ver se podemos ter duas corridas, o que eu realmente duvido, pois alguns argumentam que já temos quatro corridas no Oriente Médio".

"Mas eu, pessoalmente, gostaria de ver duas corridas na Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm três corridas depois que Las Vegas foi introduzida. A Arábia Saudita é um país muito grande. Isso pode acontecer, mas será que vai acontecer? Ainda é muito cedo para discutir isso", conclui.

