F1: Hamilton "nós sempre dificultamos para nós mesmos"

Lewis Hamilton está na história da Fórmula 1 por diversos feitos, hoje ele conquistou mais um: largar sozinho no grid. Porém, esse feito custou a vitória. Antes da relargada, todos os pilotos, exceto Hamilton, foram para os pits botar pneus de pista seca, enquanto o inglês continuou de intermediários.

Lewis entrou nos boxes ainda na volta da relargada e retornou para a pista na última posição. O que ele tem a dizer sobre o erro da equipe? "Nós sempre nos dificultamos".

"Hoje definitivamente foi frustrante. Nós sempre dificultamos para nós mesmos. E é loucura pensar que éramos os únicos no grid de largada. Mas essas coisas acontecem e nós aprendemos com elas. Eu dei tudo que podia. E no final já não tinha mais nada."

"Eu estava falando para a equipe como a pista estava a cada volta, mas eles falaram que a chuva chegaria quando eu entrei no carro. Então eu pensei que eles tinham outra informação. Depois eu vi todo mundo entrando nos pits."

Mas apesar da frustração, Hamilton recuperou a liderança do campeonato. "É, chegamos nesse final de semana sem saber como iríamos e, considerando as circunstâncias de hoje, está bom."

O novo líder do campeonato ainda parabenizou os rivais pela corrida. "Um grande parabéns para a Alpine e Ocon, que tem a sua estrela brilhando faz tempo. Estava para acontecer já faz um tempo e eu estou muito, muito feliz por ele. Legal ver a Aston Martin com o melhor resultado até hoje. E sei que tem mais pela frente. E, além disso, tivemos um público fantástico nesse final de semana. Muito obrigado por estarem aqui."