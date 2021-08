F1- Ocon "A vitória também foi graças ao trabalho do Alonso"

Esteban Ocon ganhou pela primeira vez na categoria e, além de estar só sorrisos, o francês também está só "gratidão". Após sua vitória, Ocon agradeceu a Renault e ao colega de time, o bicampeão Fernando Alonso, pelo trabalho em equipe no GP da Hungria.

"Nós tivemos uns momentos bem difíceis nesta temporada que superamos juntos com a equipe, viemos de um resultado fantástico em Silverstone e isso é fantástico! Então, claro, parabéns também ao Fernando porque eu acho que essa vitória também é graças a ele e a batalha que ele teve, então foi um trabalho em equipe e tivemos um dia fantástico", disse o novo vencedor de um GP.

"Apenas um grande muito obrigado, sabe, por toda a confiança que eles botaram em mim, no momento difícil que você está fora do Q1 e aí em 17º e você não sabe onde exatamente você está, mas o time manteve uma enorme confiança em mim, nós voltamos para onde pertencemos, então isso é fantástico. Seb estava mega rápida a corrida inteira, me botando muita pressão. Mas conseguimos segurá-lo com muito esforço.

Ocon ainda teve mais elogios para o seu colega de equipe. "É maravilhoso trabalhar com o Fernando, desde o início do ano. Eu diria que nós estamos formando uma dupla bem afiada, nós estamos trabalhando juntos e forçando o time a arriscar e melhorar para chegar no pelotão da frente. Muita gente me falou muita coisa sobre o Fernando antes de eu chegar, mas estava tudo errado. Posso garantir que ele é um cara fantástico de trabalhar e estou adorando nossas colaborações."

O único lamento de Ocon é que ele não pode comemorar com toda a equipe. "Eu queria que todos estivessem aqui agora. Eu viajarei bem cedo amanhã de manhã e posso te dizer que teremos uma segunda-feira maravilhosa. Assim, queria que todos estivessem aqui, mas é difícil viajar com as restrições."