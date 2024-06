Nesta quarta-feira, a polícia alemã prendeu dois homens que estavam tentando extorquir milhões de euros da família do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher.

Além de conviver com o trauma do acidente de esqui sofrido por Schumacher, sua família lidou, recentemente, com uma tentativa de extorsão. Nesta quarta, dois homens foram presos em Wuppertal por tentar ganhar dinheiro em cima deles.

De acordo com o jornal alemão Bild, a dupla exigiu milhões de euros dos Schumachers, contudo, o motivo da extorsão não foi revelado. Um porta-voz do escritório do promotor disse ao jornal que eles estavam trabalhando em um caso de extorsão contra uma celebridade e que haviam emitido um mandado de prisão, "mas não podiam dizer mais nada por enquanto".

Não é a primeira vez que a família Schumacher enfrenta um caso assim. Em 2016 algo semelhante aconteceu e a pessoa foi condenada a um ano e nove meses de prisão.

