O heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton está pronto para reestruturar a sua equipe de gestão, após saída do braço direito de longa data Marc Hynes.

Hamilton trabalhou de perto com Hynes, ex-campeão britânico de Fórmula 3, por cinco anos. Além de ser um confidente do heptacampeão, Hynes ajudou a administrar a empresa 'Project Forty Four' (Projeto 44), que cuida da carreira e dos negócios do piloto.

Mas antes de iniciar a nova temporada, Hynes optou por focar em outros interesses, e isso forçará Hamilton a mudar a forma como trabalha.

Embora os dois tenham seguido caminhos distintos, o piloto da Mercedes insistiu que a separação foi totalmente amigável.

“Marc é um dos meus melhores amigos e continua sendo um dos meus melhores amigos”, disse Hamilton.

“Ele está avançando para fazer algumas outras grandes coisas."

“Tivemos uma parceria incrível e estou muito, muito grato e orgulhoso pelo trabalho que realizamos juntos."

“Estou fazendo uma pequena reestruturação agora, avançando e, em última análise, há planos nos quais estamos trabalhando para o futuro. E então haverá alguém para isso, potencialmente a curto prazo, e eu vou descobrir à medida que avançar. ”

A mudança na gestão de Hamilton vem com o piloto tendo assinado uma extensão de contrato de uma única temporada com a Mercedes para a campanha de 2021 da F1.

Além das suas outras duas casas em Mônaco e Colorado, o britânico também está estabelecendo uma base no Reino Unido.

“Eu moro no lugar dos sonhos em que todos os outros pilotos vivem, em Mônaco”, disse.

“Eu tenho uma casa na Inglaterra que estou muito, muito animada para ser concluída. Então, quando eu for para a Inglaterra, finalmente terei uma base e, finalmente, um lugar para chamar de meu."

“Então, em vez de ficar em hotéis, o que nunca é particularmente agradável, considerando que é o que fazemos muito ao longo do ano."

"Então eu acho que é o começo de algo ótimo e um lugar onde eu poderei, talvez no futuro, ter uma família. ”

