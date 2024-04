Após mais um final de semana complicado na temporada 2024 da Fórmula 1 no GP da China, a Mercedes confirmou que trará um pacote de atualização para a próxima etapa, em Miami. Mas, para George Russell, a equipe precisa parar de procurar o ajuste perfeito e "focar no básico", com um trabalho agressivo de melhorias no carro para reverter o momento.

Mesmo com o segundo lugar de Lewis Hamilton na corrida sprint da China, o domingo não foi dos melhores para o time alemão. Russell foi o sexto, enquanto o heptacampeão foi o nono após largar apenas da 18ª posição. Mais uma vez, a Mercedes ficou a ver navios, sem entender como desbloquear o potencial que acredita haver no W15.

E com grandes mudanças na configuração do carro para ambos os pilotos entre o fim da sprint e o começo do quali sem entregar melhoras, a equipe admite que há um grande mistério por trás do comportamento do carro.

"Acho que o carro é difícil de ajustar, e difícil de guiar, e é por isso que temos essas oscilações de performance na minha opinião", diz Toto Wolff. "Acho que onde o carro está, e onde o carro de Lewis está, é certamente longe do ideal, e estamos guiando no limite".

"Então o que é? É nesse ponto que estamos. Para Miami, teremos novidade, e será interessante ver como que elas ajudarão na performance do carro".

Russell sugere que a forma como a Mercedes fez grandes modificações na configuração do carro ao longo do fim de semana na China sem muita diferença de performance mostra que a equipe precisa aceitar que o carro está no limite de sua performance no momento.

"Tivemos dois ajustes muito diferentes neste fim de semana, ambos produzindo tempos de volta muito similares. Então o trabalho precisa voltar para a fábrica e, no final, na F1, quanto mais downforce você tem, mais rápido vai. A configuração é apenas a cereja no topo do bolo".

Para Russell, a Mercedes precisa parar de analisar e buscar uma configuração perfeita, voltando a uma abordagem padrão de focar em um desenvolvimento agressivo com atualizações.

"Não tem como minimizar. Precisamos apenas adicionar performance, focando no básico, que está no túnel de vento e no CFD: adicionar downforce. É simples".

"Acho que entendemos o suficiente até aqui que é preciso somente downforce. Mudamos filosofias e conceitos várias vezes nos últimos dois anos. Minha visão é que, não importa qual conceito seja, é preciso ter o máximo de downforce possível, e lida com as limitações depois. Veremos em Miami. Temos atualizações vindo para o carro. Veremos o que será possível fazer com isso".

