O chefe da Mercedes, Toto Wolff, alega que a equipe não pode continuar a viver de 'lampejos' nos fins de semana da Fórmula 1, com ele deixando claro que o nível de desempenho atual simplesmente não é bom o suficiente.

Embora a fabricante alemã tenha se animado com o fato de Lewis Hamilton ter ficado em segundo lugar no sprint da China no último fim de semana, ela ainda enfrentou um GP principal desafiador, ficando novamente atrás da McLaren e da Ferrari.

Mas, como não há uma tendência de alta notável em relação ao desempenho, apesar dos esforços feitos para entender melhor o W15, Wolff acredita que a empresa precisa melhorar a performance, em vez de pensar que os lampejos de esperança são a realidade da sua situação.

Falando à ServusTV sobre sua reação ao fim de semana do GP da China, Wolff disse: "Não estou nem um pouco satisfeito. Talvez um pequeno destaque com o segundo lugar na corrida de velocidade, mas o desempenho não está lá. Podemos continuar dizendo a nós mesmos que houve pontos positivos no fim de semana, mas temos que dar um passo à frente."

"Levaremos um pouco de tudo para Miami, onde, com sorte, podemos esperar algo. Mas hoje estamos atrás das Ferraris e de [Lando] Norris. Simplesmente não é bom o suficiente."

A Mercedes começou o ano otimista com o progresso que fez com o W15 e sua conclusão inicial foi que a plataforma era forte, mas tinha alguns pontos fracos em curvas de alta velocidade. No entanto, com o decorrer dos eventos, a equipe descobriu mais complicações com o carro, o que torna difícil encontrar o ponto ideal para a configuração.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Como Wolff admitiu na China, os ganhos obtidos com suas características de alta velocidade foram comprovados no Japão, mas esse progresso foi feito às custas de seu ritmo em outras curvas.

"Acho que conseguimos isso de forma absoluta, na alta velocidade fomos super competitivos, também em Suzuka através do Esses, e foi dia e noite em comparação com o que tínhamos antes", disse Wolff. "Os pilotos estavam falando sobre ele como o melhor carro que tiveram nos últimos dois anos e meio. Então, realmente não tivemos um bom desempenho nas baixas velocidades."

"Então, você ganha meio segundo em alta velocidade, mas perde meio segundo em baixa velocidade. A equação voltou a zero, então isso é algo que precisamos melhorar. Estamos além do ponto de compreensão e só precisamos melhorar agora. É para isso que precisamos ir e temos todos os fatos na mesa."

"Sabemos o que ajustamos para resolver a alta velocidade e sabemos onde o carro estava antes para ser rápido em baixa velocidade. Agora, só precisamos montar o carro que faça as duas coisas."

Embora a Mercedes não tenha conseguido terminar no pódio em um GP até o momento nesta temporada, Wolff não acha que o carro deste ano seja pior do que o seu maquinário de efeito-solo anterior.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, acenam para o público durante a apresentação dos pilotos Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Em vez disso, ele acha que sua equipe talvez tenha se sentido lisonjeada antes, quando rivais como McLaren e Ferrari estavam tendo suas próprias dificuldades competitivas.

"A vantagem que tínhamos era que a McLaren não estava competindo conosco na primeira metade da temporada, então eles não eram um concorrente", disse ele. "A Ferrari não era tão rápida e deixou a bola cair em várias ocasiões e é por isso que éramos um candidato ao pódio e estávamos mais próximos da Red Bull."

"Agora, essas equipes melhoraram seus níveis de desempenho. Esse é um jogo relativo e, de repente, o que era bom o suficiente para o terceiro lugar no ano passado agora é [apenas] bom o suficiente para o sexto. É por isso que é difícil."

"O carro é tão difícil quanto foi no passado, complicado para os pilotos. George [Russell], quando conversamos sobre isso [no sábado], disse que foi o carro de classificação mais complicado que ele já teve até agora. Então, no geral, de certa forma, os sintomas são os mesmos."

REAÇÃO da McLaren é PRA VALER? Ferrari BATE CABEÇA, Horner X Toto e nova pontuação da F1; Stock e F4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!