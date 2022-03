Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira (28), o programa RETA FINAL traz as principais repercussões do GP da Arábia Saudita, disputado no último domingo em Jeddah. Max Verstappen, da Red Bull, foi o vencedor, mas o líder da temporada ainda é Charles Leclerc, da Ferrari.

O título ficará entre os rivais de longa data? E o Lewis Hamilton, da Mercedes? Será que o heptacampeão está fora da briga pelo campeonato?

A apresentação é de Carlos Costa e os comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - PÓDIO: Verstappen engole Leclerc no final e coloca fogo no campeonato

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: