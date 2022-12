Carregar reprodutor de áudio

Depois de lutar para superar os problemas do porpoising no início da temporada 2022 da Fórmula 1, a Mercedes enfrentou uma série de falsos esperanças com o W13: quando parecia que as atualizações haviam resolvido a maioria de seus problemas, tudo voltava para trás.

Finais de semana encorajadores na Espanha, Silverstone e Hungria foram todos seguidos de decepções, antes de a equipe finalmente se familiarizar com as coisas na época do GP dos Estados Unidos. Em uma entrevista publicada no site da Mercedes, na última quinta-feira, refletindo sobre a campanha de 2022, Hamilton disse sentir que algo inexplicável estava acontecendo graças a esta "montanha-russa".

“O primeiro grande passo foi em Barcelona, esse foi nosso primeiro indício de que havia mais potencial no carro”, disse ele. "Acabou sendo um falso positivo. O carro estava bom lá, mas as corridas depois foram difíceis. Era como se houvesse um fantasma que continuasse voltando."

"Mas, então, houve a França e isso pareceu um bom passo com nosso primeiro pódio duplo da temporada. Depois Austin, com a atualização funcionando bem."

Hamilton considerou, no entanto, que a Mercedes merecia alguns elogios por continuar cavando fundo para encontrar respostas, apesar dos muitos contratempos.

"Eu sempre soube que poderíamos fazer isso", disse ele. “Nunca duvidei que chegaríamos lá no final, mas houve muitas tentativas e erros e muitos fracassos este ano.

"Houve momentos em que trouxemos atualizações e eles não funcionaram e momentos em que tentamos coisas diferentes e não funcionou. Eu tentei tantas coisas e falhei tantas vezes, mas com isso você aprende e cresce."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"É disso que se trata este ano. Tem sido sobre o fracasso, quebrar egos, fortalecer nossos relacionamentos e fortalecer nossas comunicações. Dessa perspectiva, tem sido realmente fortalecedor."

Embora tenha havido lutas competitivas na pista ao longo da temporada e o britânico não tenha vencido uma corrida pela primeira vez em sua carreira, ele ainda acha que houve aspectos positivos a serem tirados da experiência.

"Tem sido um ano muito difícil para todos", disse ele. "Para mim, tem sido desafiador de maneiras que eu não esperava, mas sou incrivelmente grato por isso. Senti mais crescimento como homem, em termos de força interna, do que em muitos outros anos."

Ele também elogiou os fãs por continuarem com ele.

"Acho que este foi o melhor ano da minha carreira em termos de apoio dos fãs", disse ele. "Houve tanto amor e isso é tão importante em um momento em que o mundo está passando por um período realmente difícil.

"Ver todos entusiasmados com o nosso esporte, fim de semana após fim de semana, é tão bom. São os fãs mais animados que já vi e os mais apaixonados. Eu senti como se estivéssemos em uma jornada juntos mais do que nunca."

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!