F1: McLaren não tem medo de perder Norris para rivais

Lando Norris tem contrato com a McLaren até o fim de 2025, data que foi estabelecida quando o britânico fechou o novo acordo com o time de Woking no começo desta temporada da Fórmula 1.

No entanto, a ida do chefe de equipe, Andreas Seidl, a Sauber provocou rumores de que, quando a escuderia entre na F1 como Audi em 2026, poderia tentar a contratação de Norris.

O CEO da McLaren, Zak Broen, tem ciência do fato de que Lando é uma opção atrativa para o resto das equipes do grid, mas o norte-americano acredita que há muitas razões nas quais o piloto poderia seguir com eles, assim como o time inglês pode oferecer exatamente o necessário para mantê-lo a bordo.

Questionado se estava preocupado que a McLaren pudesse perder Norris se ele não progredisse o suficiente no grid, Brown disse: “Não, porque estou convencido de que vamos dar a ele um carro vencedor. Temos um contrato de longo prazo com ele e acho que ele se sente muito confortável com a equipe."

“Obviamente, além da pressão que colocamos em nós mesmos, porque não queremos apenas dar a ele um carro vencedor, queremos dar a nós mesmos um carro vencedor. Ele conhece a jornada em que estamos. Ele aceitou a jornada e acho que seria muito cedo para se preocupar", disse ele.

Brown diz que Norris impressionou muito desde que chegou à F1, sabendo que nem todas as estrelas dos escalões inferiores chegam ao topo do automobilismo.

"Cada passo ao longo do caminho, dava a você uma razão para acreditar que o próximo [passo] seria grande", acrescenta Brown.

“Mas vimos pilotos que foram bons ao longo do caminho e depois, quando chegaram ao topo, você não sabe se foram eles ou a situação: Jan Magnussen, certo? Não funcionou muito bem na F1. Jos Verstappen costumava ser muito bom e, no final das contas, não funcionou muito bem na F1."

"Lando era bom em tudo. E funcionou na F1. Na verdade, o que mais me deixa feliz em ver não é apenas seu ritmo, mas como ele comete poucos erros e como é forte sua pilotagem. "Você tem que se lembrar de Lando em seu primeiro ano. Ele tinha ritmo, mas provavelmente não esticou os cotovelos o suficiente. E agora ele tem um caráter duro quando compete", disse ele.

Brown também acha que as coisas vão ficar apertadas entre Norris e seu novo companheiro de equipe, Oscar Piastri.

“Acho que Lando é um dos pilotos mais rápidos do grid e espero que Oscar esteja próximo”, explicou. "Espero que o Oscar tenha algumas chances de vencê-lo, e vice-versa. E obviamente é isso que você quer, não é?" terminou.

