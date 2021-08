Lewis Hamilton diz que sua relação de trabalho com Valtteri Bottas está "melhor do que nunca", mas apoiará qualquer decisão que a Mercedes tomar sobre seu companheiro de equipe na Fórmula 1 em 2022. A dupla está junta desde o início de 2017 e venceram todos os campeonatos, de construtores e pilotos.

Atualmente, a escuderia avalia se deve continuar com o finlandês como companheiro de equipe do britânico no próximo ano ou promover o júnior George Russell do assento na Williams.

Hamilton falou muito bem de Bottas ao longo de seu tempo como companheiros e disse em junho que "não necessariamente viu que isso precisa mudar" para 2022. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse anteriormente que uma decisão seria tomada durante a pausa de agosto.

Questionado pelo Motorsport.com se estava conversando com o mandatário da equipe sobre ou se estava envolvido no processo, o heptacampeão disse que eles haviam falado naturalmente sobre os planos, mas que apoiaria a decisão final da escuderia.

"Obviamente, eu já deixei clara no passado minha lealdade ao Valtteri e trabalhei incrivelmente próximo a ele", comentou. "Acho que nossa relação de trabalho está melhor do que nunca. Toto é um grande líder e, como eu disse antes, sempre nos mantemos conectados. Claro, falamos sobre essas coisas."

"Queremos o que é melhor para a equipe, ganhar mais campeonatos e, por isso, apenas conversamos. No final do dia, cabe a ele [Wolff] e ao conselho da Mercedes tomar essa decisão. Eu faço parte do time, então irei apoiá-los de qualquer maneira. No momento, apenas tento colocar toda a minha energia para fazer o melhor que posso nesta temporada."

Hamilton segue para a segunda metade do campeonato na liderança, com vantagem de oito pontos sobre Max Verstappen, da Red Bull, enquanto busca o oitavo título mundial recorde. Ele estava 32 atrás do rival após o GP da Áustria, mas o jogo virou a seu favor depois de vencer em Silverstone e terminar em segundo na Hungria.

"Definitivamente melhoramos nosso jogo", disse o britânico. "Em termos de tempo para refletir sobre olhar para onde estivemos e para onde estamos indo, não tenho dúvidas de que daremos mais um passo em nossos processos e como nos aplicamos."

"Tem sido uma coisa muito positiva de se ver", concluiu.

