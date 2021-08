George Russell e Valtteri Bottas permaneceram tímidos sobre qualquer decisão da Mercedes para sua dupla na Fórmula 1 em 2022. Ambos disseram que atualmente "não há notícias para compartilhar". O britânico da Williams compete para substituir o finlandês, após boas atuações na escuderia de Grove desde sua estreia em 2019 e foi parte do programa de jovens pilotos da montadora alemã.

O chefe da equipe, Toto Wolff, disse anteriormente que tomariam uma decisão sobre quem seria o parceiro de Lewis Hamilton durante a pausa de verão, mas nenhum anúncio foi feito antes do retorno da categoria a Spa neste fim de semana depois de uma pausa de três semanas.

Russell e Bottas fizeram dupla na conferência de imprensa de abertura do GP da Bélgica nesta quinta-feira (26) e foram questionados se eles já sabiam seus caminhos em 2022.

"Não há novidades para compartilhar", disse o finlandês, que mais tarde acrescentou: "Talvez eu saiba de algo, talvez não, mas como disse, não há nada para anunciar."

Questionado diretamente se não havia notícias por ainda não haver uma decisão tomada, ou se não era o momento certo para revelar, Bottas respondeu: "Não há nada, não preciso esclarecer nenhuma razão para isso."

"Acho o mesmo para mim e George. Temos um trabalho a fazer aqui e vamos nos concentrar em competir e obter o máximo de pontos para a equipe com a qual estamos."

Russell duvidou que qualquer anúncio sobre seu futuro fosse feito antes do GP da Holanda no próximo fim de semana em Zandvoort.

"Estávamos obviamente em discussões durante as férias, mas não há nada a anunciar de uma forma ou de outra", comentou. "E provavelmente nem no próximo evento, para ser honesto. Acho que não é problema. É melhor fazer as coisas certas em vez de rapidamente, digamos."

A decisão da Mercedes está definida para atuar como o primeiro grande dominó no mercado de pilotos da F1 na próxima temporada, no que será uma decisão significativa para o paddock como um todo.

Russell disse que não havia "nenhum problema real" em nada ter sido anunciado quando questionado pelo Motorsport.com se um atraso seria problemático: "Nós dois temos sorte de sermos cuidados de alguma forma pela equipe e ambos confiamos que eles cuidarão de nosso futuro, de uma forma ou de outra."

"Do meu lado, falando por mim, não há problemas reais. Seja amanhã, depois de Abu Dhabi, acho que você tem que confiar nas pessoas que estão com você."

Bottas concordou com o britânico, pois não era "nada de novo" para ele, que já esperou até Spa para ter seu futuro com a Mercedes resolvido em anos anteriores.

"Sobre a situação geral, estou completamente bem com ela", afirmou o finlandês. "Apenas abaixe a cabeça e concentre-se no fim de semana, temos uma batalha muito boa em nossas mãos como time, então esse é o principal foco. As coisas eventualmente se resolverão e veremos."

Se deixar a Mercedes após cinco temporadas, Valtteri é considerado um dos primeiros nomes da lista da Alfa Romeo para o próximo ano.

Wolff havia sugerido antes das férias que a equipe não necessariamente tornaria pública sua decisão imediatamente após ser tomada.

Em declarações exclusivas ao Motorsport.com, ele disse: "É sobre nós colocarmos nossas cabeças juntas aqui e com a Mercedes, para desenhar o futuro da nossa dupla de pilotos.

"Tomaremos uma decisão durante o verão e então escolheremos quando comunicá-la."

