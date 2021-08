"Apostaria meu dinheiro no Max [Verstappen]". É com essa certeza que Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, deu seu palpite na disputa pelo campeonato de pilotos de 2021. O holandês e Lewis Hamilton voltam à batalha mais acirrada da categoria nos últimos tempos neste fim de semana, com o GP da Bélgica e seguem sendo os mais comentados do paddock.

O britânico, que presidiu a categoria durante muitos anos, acredita que o piloto da Red Bull tem os elementos necessários para sair vitorioso e comentou sobre o que teria feito no lugar da equipe de Milton Keynes após o forte acidente entre os rivais no GP da Grã-Bretanha.

"Verstappen está fazendo um bom trabalho e acho que ele tem o melhor carro no momento", disse Ecclestone à publicação alemã Auto Motor und Sport. "Max vencerá corridas que Lewis não pode vencer e vice-versa. Em última análise, o número de erros pode decidir o equilíbrio. Lewis tem mais experiência e conhece esta situação. O maior risco para Max é que ele cometa mais erros."

"Eu teria pedido uma revisão também [sobre o incidente em Silvestone], mas não discuti a questão de saber se Hamilton era o culpado. Isso não importava, os comissários já haviam o responsabilizado e isso esclareceu a questão. A Red Bull deveria ter se concentrado exclusivamente na penalidade e exigir uma maior"

Bernie também comentou se a direção de Verstappen na hora da colisão foi equivocada: "Em teoria, sim. Na prática, é difícil."

"Se Lewis estivesse na liderança, Max teria dificuldades, a Mercedes foi mais rápida nas retas. Ele deveria ter confiado na estratégia e na parada nos boxes, mas não dá para planejar um pit stop mais rápido", completou.

