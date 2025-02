Lewis Hamilton explicou por que está tão "revigorado" com sua mudança para a Ferrari ao fazer sua primeira aparição no Reino Unido pela equipe no F1 75, no evento de lançamento da temporada da Fórmula 1.

Quando Hamilton foi solicitado a resumir sua mudança de alto nível para a Scuderia em uma palavra, o heptacampeão usou "revigorante", alimentando-se da energia dos 15 mil fãs na arena que lhe deram a maior recepção da noite.

"A palavra em que estou pensando é revigorante porque me sinto cheio de vida e tudo é novo", disse ele. "Estou muito orgulhoso de fazer parte da equipe, algo orgulhoso e emocionante para mim."

Enquanto a Ferrari lança seu verdadeiro carro de F1 de 2025 em Maranello na quarta-feira (18), um dia depois de revelar a nova pintura do SF-25, Hamilton falou mais sobre sua experiência "revitalizante" até agora.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Davide Cavazza

Aos 40 anos de idade, o britânico achava que já tinha visto de tudo em duas décadas de F1. Mas o fato de ter entrado pela primeira vez em um carro de F1 da Ferrari para um dia de filmagem em janeiro, em Fiorano, reforçou ainda mais a ideia de que ele precisava de um novo desafio após 12 anos na Mercedes.

"Estou realmente consciente do fato de que há apenas algumas primeiras vezes especiais na vida, o primeiro beijo, o primeiro encontro, a primeira vez na escola, a primeira vez no trabalho. Sinceramente, eu achava que já tinha tido todas as minhas primeiras vezes e que nada seria novo novamente", explicou ele em um vídeo divulgado pela Ferrari.

"E, como já corro há tanto tempo, até eu me surpreendi com o quanto ainda amo o que faço, e me senti tão novo".

"Lembro-me de vestir meu macacão, entrar no cockpit e a empolgação que senti foi muito parecida com a primeira vez que entrei em um carro de Fórmula 1, quando eu tinha 21 anos, há 20 anos. Mas desta vez foi diferente, porque eu sempre imaginei como seria sentar no cockpit cercado de vermelho."

Ele classificou a SF-23 que pilotou naquele dia como nenhum outro carro que já pilotou na F1, até mesmo as vibrações do motor da Ferrari. Desde então, ele também experimentou os carros de 2024 nos testes da Pirelli em Barcelona.

"Não é nada parecido com o carro que eu tive nos últimos 10, 12, 17 anos", disse ele. "É único por si só, e sentir a vibração de um motor Ferrari pela primeira vez, uau. Isso é o que eu acho que acabou colocando o maior sorriso em meu rosto".

"Eu sempre vi todos os pilotos que vieram antes de mim de vermelho e me perguntava como isso ficaria em mim. E é uma verdadeira honra poder usar esse distintivo e esse traje. Então, espero usá-lo e fazer com que fique bem".

"Eu estava esperando por isso há muito tempo, então ligar o carro é como uma jornada nova e desconhecida, e é a coisa mais emocionante que aconteceu comigo desde que me lembro".

"Eu sabia que veria os tifosi [fãs da Ferrari] na ponte e, finalmente, chegar à Curva 1 e vê-los lá embaixo, foi incrível. E, ao conhecer a equipe, fiquei impressionado com a recepção e a paixão das pessoas."

