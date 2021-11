Lewis Hamilton foi a Brackley para se preparar para a difícil viagem de Jeddah no simulador. Ele não adora esse recurso, mas sabe como é importante conhecer as pistas de Fórmula 1 onde nunca correu. O piloto inglês está muito focado na busca pelo campeonato de 2022, mas também já começou a pensar qual poderia ser o seu papel dentro da equipe da qual não quer sair.

O heptacampeão se colocou de bom grado à disposição da Mercedes não só para absorver o traçado do circuito, mas também a velocidade e buscar a base de acerto do W12 que será de mínimo downforce. Além disso, o bólido voltará a ser equipado com o 'super motor' que tanto impressionou em Interlagos no GP de São Paulo.

Hamilton olha para o seu futuro não apenas como piloto: ele assinou um contrato de dois anos que o levará a correr ao lado de George Russell em 2022, então certamente não é a perspectiva de curto prazo que o preocupa, mas sim o que fará após pendurar o capacete.

O britânico lançou uma série de iniciativas sociais junto à Mercedes que são apoiadas por sua fundação Mission 44. Com doação de 20 milhões de libras. os projetos foram criados para ajudar as minorias no mundo .

No entanto, o vínculo do campeão com a escuderia é profundo (Lewis está terminando o nono campeonato com o time) e ele espera merecer um papel no futuro. Para isso, já começou a falar sobre com a alta direção e seria interessante entender como poderia ser seu envolvimento em um sistema que lhe deu imensa satisfação.

Lewis não parece atraído apenas por ser espectador, mas parece movido pelo desejo de assumir uma função ativa em um sistema no qual se sente perfeitamente integrado. O que devemos esperar dele?

ALONSO na RED BULL? Veja 'FLERTES' do piloto com equipes da F1 e saiba como ele quase parou na BRAWN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: