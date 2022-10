Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está no aguardo de uma decisão da FIA sobre potenciais ações contra a Red Bull, após a equipe ter violado o teto orçamentário de 145 milhões de dólares para a temporada 2021. E com o paddock cobrando seriedade e transparência da Federação, Lewis Hamilton acredita que, caso o time austríaco leve apenas uma bronca, "é melhor nem ter teto orçamentário" no esporte.

A Red Bull vem negando veementemente que excedeu o teto orçamentário, e está negociando com a FIA sobre os próximos casos. Hamilton, que perdeu o título de 2021 em uma controversa luta contra Max Verstappen na última volta da última corrida, é mais um a cobrar uma ação da FIA.

Falando pela primeira vez desde a confirmação de que a Red Bull estourou o teto orçamentário, Hamilton disse o que estava pensando sobre potenciais sanções. O time austríaco pode sofrer penalizações financeiras e / ou desportivas pela violação minoritária, ou seja, até 5% do valor do teto. Apura-se que o valor seja de 1,8 milhão de dólares.

Mas Hamilton reforçou que a FIA precisa garantir a integridade do teto orçamentário e da F1 como um todo.

"Acho que o esporte precisa fazer algo quanto a isso. Se não, se for relaxado, se eles não tiverem cuidado com as regras, todas as equipes vão simplesmente estourar. E gastar milhões a mais e levar apenas um puxão de orelha obviamente não é bom para o esporte. Seria melhor nem ter um teto orçamentário para o futuro".

Mas Hamilton expressou sua fé no presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, e sua equipe para "tomar as decisões corretas" para garantir a integridade do esporte.

"Eu tenho que acreditar nisso. Quero dar a eles o benefício da dúvida, naturalmente. E eu estou focado em fazer o melhor trabalho possível. O que eles decidirem, está feito".

Hamilton ainda ecoou os comentários de outros pilotos, que cobraram transparência, mantendo-se "verdadeiros aos valores do esporte e do regulamento que foi montado para ser policiado".

"Acho que pode ser uma época confusa para os fãs. Sem os fãs, o esporte não é nada. Então sim, acho que temos que nos ater a esses valores".

