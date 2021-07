O toque entre Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, e Max Verstappen, holandês da Red Bull, no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 segue repercutindo após a corrida disputada em Silverstone neste domingo. Depois do abandono do holandês, que ainda lidera o campeonato, o heptacampeão venceu na Inglaterra e se aproximou do rival na tabela de classificação, mas foi alvo de ataques racistas, tendo sido defendido pelas duas equipes e pela própria categoria.

De todo modo, os colegas de Hamilton e Verstappen se focaram no incidente deste fim de semana e deram sua opinião sobre a batida, que acabou ocasionando o forte impacto do holandês contra a barreira de pneus da curva Copse.

Para Fernando Alonso, espanhol da Alpine-Renault e rival de Hamilton no início da carreira do britânico na F1, o heptacampeão mundial não tinha como "desaperecer" da tangência da curva em Silverstone.

“Lewis tinha mais de meio carro do lado de Max. Então, por um lado, Lewis não podia desaparecer da linha de dentro. Não é como se você pudesse desaparecer”, disse o bicampeão em entrevista após o GP da Grã-Bretanha. “Foi um momento infeliz da corrida, mas nada intencional ou nada que qualquer um dos dois pilotos tenha feito de errado. Foi um momento de azar”, completou Alonso.

Já Daniel Ricciardo, australiano da McLaren, viu um pouco de 'culpa' de Hamilton, embora não julgue o colega. “No final das contas, Lewis foi 'muito quente' para quem tinha aquele nível de aderência, mas foi completamente não intencional", afirmou.

"Não vou sentar aqui, julgar e dizer que ele deveria ter feito isso ou aquilo", seguiu o ex-companheiro de Verstappen na Red Bull entre 2016 e 2018. “Foi certamente um resultado desagradável", lamentou o competidor.

“Obviamente, foi em alta velocidade, então não é preciso de muito para ter um acidente grande como esse. A Copse é a última curva em que você quer ter um acidente", completou o australiano.

