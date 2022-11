Carregar reprodutor de áudio

O 2022 da Red Bull caminhava para ser um dos anos mais tranquilos da equipe na Fórmula 1, até que 'dramas' fora da pista como a penalização por ultrapassar o limite orçamentário e o desentendimento entre Sergio Pérez e Max Verstappen no GP do Brasil deram uma balançado no clima do time.

Mesmo levando para casa o campeonato mundial de pilotos e de construtores, a Red Bull chamou atenção por ter ultrapassado o limite financeiro na temporada passada - e que só foi revelado ao público após o balanço ser 'contabilizado' neste ano. Como punição, a FIA multou a equipe em 7 milhões de dólares e reduziu em 10% o tempo de túnel de vento em 2023.

Esse fato, por si só, deixou a imagem do time de Milton Keynes em evidência - e não necessariamente de uma forma positiva. E o clima só ficou mais instável quando, nas últimas voltas da corrida em Interlagos, Max Verstappen se recusou a devolver o P6 para Sergio Pérez e o mexicano disparou contra o bicampeão mundial.

A posição era importante para o mexicano na disputa pelo segundo lugar no campeonato, disputado contra Charles Leclerc. Os pilotos chegaram empatados em Abu Dhabi e o monegasco ficou com o vice - e a posição não devolvida pelo holandês em São Paulo impactou neste aspecto.

Tudo isso, na visão do heptacampeão da Mercedes, Lewis Hamilton, precisam ser mostradas em Drive To Survive, a série da Fórmula 1 produzida pela Netflix. Em entrevista ao Canal 4, o piloto falou em tom de brincadeira:

"Quero dizer, parece um show das Kardashians acontecendo aqui”, disse Hamilton rindo. "É bem hilário, algumas das coisas que ouvi nos últimos dias foram muito divertidas. Tenho certeza que tudo estará na Netflix, vai ser ótimo.”

