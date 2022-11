Carregar reprodutor de áudio

Depois de ter despertado enormes esperanças nos seus adeptos no início da temporada, a Ferrari rapidamente perdeu o rumo numa temporada de 2022 onde parecia ter, pelo menos na primeira parte da campanha, um carro plenamente capaz de competir com a Red Bull. E no final de uma segunda metade do ano em que as decepções estiveram ligadas, a posição de Mattia Binotto, diretor da escuderia italiana na Fórmula 1, parece agora muito frágil.

O primeiro fusível foi aceso pouco antes do GP de Abu Dhabi, que terminou a temporada, quando a Gazzetta dello Sport informou que os dias de Binotto no comando da equipe estavam contados e que Frederic Vasseur foi fortemente cotado para assumir o lugar dele. Apesar de um anuncio desmentido os rumores de forma formal nas horas que se seguiram por parte da Ferrari, soubemos essa sexta-feira através de várias fontes, entre as quais o Corriere della Serra, que o técnico ítalo-suíço teria chegado ao ponto de apresentar a sua demissão e iniciou as negociações para o fim da colaboração. A escuderia desta vez se recusou a comentar.

Em entrevista à CNBC na quarta-feira, Benedetto Vigna, gerente geral da Ferrari e também cotado para garantir um possível cargo de interino caso Binotto saia, por sua vez indicou: "Não estou satisfeito com o segundo lugar, até porque o segundo é o primeiro dos perdedores. Avançamos e estou feliz com isso. Mas não estou feliz com o segundo lugar. No entanto, acredito que a equipe tem tudo para melhorar com o tempo."

Questionado neste contexto particular e no final de uma temporada 2022 marcada por falhas em vários domínios, Carlos Sainz, por seu lado, destacou a progressão da equipa entre 2021 e 2022 e a necessidade de estabilidade na fase de progressão: "Não vou entrar no que eu gosto [ou] não gosto", disse Sainz à Sky Sports. "Só sei por experiência que Roma não foi construída em um dia e você deve considerar de onde viemos."

Mattia Binotto avec ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz

"Se você olhar para o progresso que fizemos como equipe nas duas últimas temporadas, é enorme, e a equipe está trabalhando bem. Somos muito críticos de nós mesmos em particular. Provavelmente no que diz respeito à opinião pública, nós proteger todos os indivíduos da equipe e temos essa famosa cultura de não culpar, onde obviamente queremos proteger todos."

"Estamos, penso eu, fazendo um ótimo trabalho neste nível, mas é verdade que cometemos muitos erros este ano e queremos ser uma equipe melhor. Mas como eu disse, isso não acontece de ano para ano e temos que continuar melhorando. Acho que [na] segunda metade da temporada estávamos um pouco melhor em todas as áreas. Apenas não desenvolvemos [a F1-75] o suficiente".

Perguntado o que ele achava que precisava ser melhorado, Sainz disse: "Eu acho que é muito simples. Penso que temos que ser melhores na execução das corridas, seja na largada ou, por exemplo, para mim, este ano, tivemos um problema inerente ao carro que não nos permitiu começar bem. Tive um problema de embreagem durante todo o fim de semana [em Abu Dhabi] e isso me custou uma posição sobre Lewis [Hamilton], o que significou que perdi cinco ou seis segundos de tempo de corrida na louca luta que tive com ele".

"A segunda coisa é obviamente a estratégia, estabelecer as metas certas e obter os pneus certos no carro no domingo. Isso é algo em que estamos trabalhando para o próximo ano, e depois há o desenvolvimento. Se quisermos vencer Mercedes e Red Bull, precisamos desenvolver mais do que eles".

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo