O futuro de Mattia Binotto como chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1 está se tornando cada vez mais controverso e a imprensa italiana noticia que houve renúncia do cargo.

Supostamente, isso aconteceu na sexta-feira e os detalhes finais ainda estão sendo discutidos. Até agora, não houve nenhuma confirmação da equipe, mas também nenhuma negação. Assim, estima-se que a renúncia de Binotto seja correta e que o anúncio oficial seja feito após todos os detalhes serem esclarecidos.

Mais de um nome já foi cotado e citado para assumir o lugar de Mattia. O principal candidato ao cargo é o chefe de equipe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur. Além disso, Andreas Seidl, da McLaren e, de acordo com o jornal italiano La Stampa, Ross Brawn também é um dos possíveis candidatos.

Brawn esteve na gestão da Fórmula 1 nos últimos anos, mas está prestes a deixar o cargo. A reportagem do La Stampa dizia: "Vasseur continua como candidato para substituir Binotto, embora seu nome tenha causado alguma confusão por aí. Uma das possibilidades alternativas é a nomeação temporária do CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, para substituir alguém no cargo gerencial."

Vigna usou uma citação de Enzo Ferrari em entrevista à CNBC, dizendo: "O segundo é o primeiro a perder."

"Embora a possibilidade de Andrea Seidl, agora no comando da McLaren, pareça fora de lugar, a perspectiva de um retorno de Ross Brawn, que foi técnico na época de Schumacher e agora atua como diretor da F1, parece instigante."

"Ele será o quinto chefe de equipe nos últimos nove anos, com Stefano Domenicali, Marco Mattiacci e Maurizio Arrivabene também servindo."

