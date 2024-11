Johnny Herbert, comissário de prova da FIA, respondeu os comentários pesados do ex-piloto de Fórmula 1, Jos Verstappen, dizendo que ele tem direito a suas opiniões sobre o filho de Jos e tricampeão da F1, Max Verstappen.

Os dois estão 'trocando farpas' depois que Herbert comentou inicialmente que as penalidades de tempo aplicadas ao piloto da Red Bull durante o GP do México "não o impediriam de empurrar Lando Norris para fora da pista no futuro".



O pai de Verstappen ficou furioso com o fato do britânico, que estava atuando como comissário de pista da FIA no GP do México, estar expondo suas opiniões em público após ter administrado as penalidades, insistindo que "um comissário de pista não deveria falar com a imprensa e apenas entregar o trabalho o tempo todo".

O 'climão' continuou no GP de São Paulo, quando Max Verstappen, que também foi duramente criticado por Damon Hill, campeão da F1 em 1996 e comentarista da Sky F1, por suas manobras sobre Norris, afirmou: "Eu tenho o passaporte errado para este paddock".

No entanto, Herbert, que foi novamente comissário de pista da FIA no Brasil no último fim de semana, insistiu que não é tendencioso.

E, em mais uma farpa em Jos Verstappen, ele questionou se é sua posição padrão ser tão franco com a Red Bull.

O britânico disse: "Eu sou Johnny Herbert, o comissário e o profissional durante um fim de semana de corrida, e Johnny Herbert, um comentarista em outros momentos, que expressa o que pensa. Quando sou um comissário, não expresso nenhuma opinião".

"Todo mundo tem uma opinião. Martin Brundle [da Sky F1] tem uma opinião. Por que eu não posso quando não estou na pista de corrida? A pista de corrida tem sido meu mundo há 50 anos. Se eu não concordar com o que vejo na pista, vou dizer isso. Não é só o Max. Eu critico qualquer pessoa se achar que isso se justifica".

"Entendo isso do ponto de vista de Jos, porque é o filho dele. Há algum preconceito? Não, claro que não. Eu não fui o único a achar que Max estava exagerando no México. Lando Norris e [o CEO da McLaren] Zak Brown também pensaram assim".

"Quando falo com as pessoas em uma segunda ou terça-feira, isso está fora das minhas responsabilidades de comissário".

"Jos sempre foi muito franco sobre o que está acontecendo na Red Bull. É essa a posição dele? É tudo muito parecido. Se você tem uma opinião e quer expressá-la, então você pode".

Enquanto isso, Herbert afirmou que Norris, que está 62 pontos atrás de Verstappen no campeonato de pilotos, com apenas 86 disponíveis nas três últimas corridas, aprenderá com sua luta pelo título.

Ele acrescentou: "A McLaren e Lando perderam sete pontos na Hungria porque deixaram Piastri vencer e é dessas coisas que eles precisam estar conscientes na próxima temporada".

"Eles perderão o campeonato este ano, não, porque sempre estiveram em desvantagem. Eles poderiam ter conquistado mais pontos, mas isso é corrida. Max tinha a liderança absoluta e não venceu depois de junho".

"A McLaren aprenderá para o próximo ano e terá uma mentalidade mais forte. Lando entrará em 2025 sabendo que pode vencer Max".

