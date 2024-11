Morreu nesta segunda-feira em São Paulo, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, conhecido carinhosamente como ‘Seo Tuta’, fundador da Rádio Jovem Pan, aos 93 anos de idade.

Tuta nasceu em uma família que respirava esporte e comunicação. Seu pai, Paulo Machado de Carvalho, teve uma longa trajetória no mundo esportivo, tendo sido chefe de delegação da seleção brasileira em duas Copas do Mundo, recebendo como homenagem o nome do estádio do Pacaembu. Já no ramo midiático, foi um importante empresário, fundador da TV Record e da Rádio Sociedade, hoje Rádio Record.

Tuta seguiu o caminho do pai no mundo da imprensa, trabalhando ao lado de seu irmão, Paulo Filho, na Rádio Panamericana, nos anos 1940. Foi aí que iniciou uma das maiores parcerias de sua carrera, com o Barão Fittipaldi, pai do bicampeão da F1 Emerson.

Ao longo dos anos, a dupla colecionou grandes feitos como a primeira transmissão internacional de rádio no Brasil, com o GP de Bari de 1948, vencido por Chico Landi, e que contou com a narração do Barão.

Pouco depois, em 1952, seu irmão deixa a Panamericana para assumir a direção da Rádio Record, deixando Tuta para comandar as operações da rádio, até sua ida para a TV Record nos anos 1950, inovando a programação da emissora.

Com a Panamericana em crise financeira desde meados dos anos 1950, Tuta retorna à emissora na década seguinte, para promover uma reformulação completa das operações, mudando inclusive o nome para a atual Jovem Pan.

Em seu retorno, Tuta e Barão abriram o caminho para as transmissões de F1 no Brasil, graças à chegada dos brasileiros à categoria. É, inclusive da voz de Barão que vem uma das narrações mais importantes da categoria no Brasil, do primeiro título de Emerson Fittipaldi na temporada de 1971.

Relembre o momento abaixo:

E a tradição da emissora com o esporte a motor ia além da F1. Ao longo dos anos, a Panamericana / Jovem Pan transmitiu também as Mil Milhas Brasileiras. E, nesse contexto, importantes profissionais da mídia esportiva brasileira foram moldados pela Jovem Pan, como Everaldo Marques, Felipe Motta, Flávio Gomes, Nilson César, Reali Júnior e muitos outros.

Em 2014, Seo Tuta deixou oficialmente o comando da Jovem Pan, passando a direção da emissora para seu filho, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha.

BAGNAIA vence, MAS MARTÍN ENCAMINHA TAÇA: Pecco 'vira o jogo' pós-Malásia? Duelo da MotoGP em DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa GP da Malásia e Martín com as mãos no título

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!