Charles Leclerc terminou a corrida do GP de São Paulo de Fórmula 1 em quinto lugar, com a sensação de que tinha feito uma corrida muito boa, apesar de uma Ferrari que não estava com o mesmo desempenho dos dois GPs anteriores, com o objetivo de ficar à frente das duas McLarens na pista.

Já em quinto lugar no início da corrida, o monegasco foi um dos primeiros pilotos a ir para os boxes no final da volta 24. Ao fazer isso, ficou à frente de Max Verstappen e, naquele momento, era o único piloto a oferecer alguma resistência real a ele, caiu para o 13º lugar e ficou preso em um tráfego inesperado. Em seguida, subiu de volta para o sétimo lugar quando vários pilotos passaram pelos boxes sob o Safety Car Virtual.

Foi nesse momento que o Safety Car interveio, antes da interrupção após o acidente de Franco Colapinto. Na primeira relargada, Leclerc ganhou uma posição sobre Yuki Tsunoda, ganhou mais duas na última relargada e finalmente perdeu uma última posição quando saiu da pista sob pressão de George Russell.

Como resultado, ele cruzou a linha de chegada em quinto lugar, um resultado que não foi totalmente satisfatório, mas que forneceu os pontos essenciais em um fim de semana difícil.

+"A sensação é de que foi uma corrida muito longa, com muitas decisões estratégicas a serem tomadas", explicou ele ao Canal +. "A primeira, infelizmente, estávamos do lado errado da escolha quando paramos e, infelizmente, a equipe achou que tínhamos uma folga suficiente para reiniciar à frente de [Oliver] Bearman e [Lewis] Hamilton".

"O problema foi que acabei ficando atrás deles. Então, a bandeira vermelha foi acionada e eu perdi muito terreno [naquele momento]".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Depois disso, tivemos que sobreviver até o final da corrida. Não tivemos necessariamente a melhor chance do século. Sinceramente, acho que vamos ter que dar uma olhada na configuração, foi realmente muito complicado hoje".

"Foi muito complicado manter os [pneus] traseiros, tivemos muita degradação. Então é isso, vamos dar uma olhada porque, claramente, não foi o ideal para essas condições".

"Frustrado, sim e não", acrescentou. "Porque, por um lado, acho que poderia ter sido muito pior com as McLarens, que tiveram um ótimo ritmo neste fim de semana".

"E, no final, esse é realmente o objetivo, conquistar o título de construtores, portanto, estar à frente das duas McLarens... Fizemos um trabalho melhor do que eles".

'Depois disso, não podemos nos contentar com isso. Honestamente, não foi um bom fim de semana, não tivemos um desempenho tão bom quanto queríamos, mas já esperávamos isso antes do fim de semana".

"Sabíamos que seria mais complicado, sabíamos que a Red Bull seria muito forte - bem, hoje acho que foi mais o Max que fez a diferença do que a Red Bull - mas eles foram mais fortes do que nós no geral".

"A McLaren também estava muito mais forte do que nós neste fim de semana, então sabíamos que seria difícil. Na classificação dos construtores, perdemos apenas quatro pontos [sete em todo o GP, nota do editor] para a McLaren e é isso que estamos buscando. Então, no geral, não é tão ruim assim", conclui.

