O futuro de Sergio Pérez na Red Bull parece caminhar cada vez mais para uma despedida, principalmente após a soma de seus resultados negativos nas últimas etapas da Fórmula 1. No entanto, o alto escalão dos taurinos ainda não está completamente decidido sobre o que farão com o mexicano.

Tudo indica que o atual companheiro de Max Verstappen não estará no time em 2025, mas há dúvidas se ele voltará para o GP de Las Vegas em duas semanas.

Uma forte indicação de que o relacionamento entre Pérez e a Red Bull pode estar chegando ao fim é a saída da Telmex como patrocinadora da equipe. Além disso, os resultados discrepantes entre o tricampeão e o mexicano deixam a situação ainda mais agravante.

Nas últimas 14 corridas, Checo somou apenas 44 pontos, enquanto Verstappen alcançou a marca de 232 - mais do que cinco vezes o feito do mexicano. Além disso, os taurinos perderam terreno para a McLaren, que segue na liderança dos construtores, e ainda perderam a segunda posição para a Ferrari.

Após o GP de São Paulo, Christian Horner admitiu que o segundo piloto da Red Bull teve um fim de semana difícil, terminando apenas em 11° após rodar do início da prova.

"Checo teve uma corrida difícil, ele rodou no início da corrida e caiu para o final do pelotão. No domingo, tivemos a oportunidade de fazer uma grande diferença para a Ferrari e a McLaren na corrida de pontos dos construtores".

No entanto, a chance não se tornou realidade e, apesar dos dois carros da Red Bull terem finalizado a etapa, contra apenas um dos italianos, com Charles Leclerc sendo o único a cruzar a linha de chegada com o carro vermelho, os taurinos não conseguiram voltar para a segunda colocação na tabela.

"Infelizmente não deu certo, o que é obviamente frustrante. Mas vamos analisar as coisas e lutar muito em Las Vegas", disse o chefe da equipe à Motorsport Week.

O chefe da equipe também foi questionado se a Red Bull se aproxima de fazer uma troca de seus pilotos, mas sua resposta não trouxe grandes esclarecimentos sobre o futuro.

"Acho que tudo na vida é subjetivo e você tem que olhar para os fatos. Estamos trabalhando duro com Checo e mudamos a carroceria do carro dele. Acho que ele foi bem na Sprint, mas domingo não era o dia dele".

No entanto, acredita-se que Horner não quer mexer com o maior apoiador e patrocinador de Pérez, o empresário mexicano Carlos Slim. Como afirma o F1 Insider, o chefe dos taurinos teme perder essa apoio financeiro antes do fim do ano.

Porém, quem não concorda muito com a decisão e indica que já teria tomado uma atitude mais drástica é Helmut Marko. O austríaco não segura a língua quando o assunto é fazer críticas e já deixou claro que, se ele estivesse no comando, Pérez não teria mais um assento.

Nas últimas corridas, o conselheiro da Red Bull direcionou elogios a Yuki Tsunoda e Liam Lawson, enquanto o mexicano recebeu apenas críticas pela falta de resultados.

