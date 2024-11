Horner se torna o chefe de equipe mais bem pago da F1

Em 2023, a Red Bull teve sua temporada mais dominante na Fórmula 1, vencendo 21 das 22 corridas daquele ano, consagrando Max Verstappen como tricampeão. No entanto, em 2024, o cenário mudou e a equipe está apenas como terceira colocada nos construtores.

Apesar das dificuldades, Verstappen deu um grande passo em direção ao quarto título ao vencer o GP de São Paulo, colocando fim à sua mais longa sequência sem vitórias desde 2020.

Tendo uma vantagem de 62 pontos sobre Lando Norris, o holandês tem chances de conquistar o título já no fim de semana em Las Vegas. Tudo que Max precisa fazer é terminar a frente do piloto da McLaren.

Christian Horner, por sua vez, é o chefe de equipe que está há mais tempo no paddock, tendo conquistado seis campeonatos para a Red Bull e sete com seus pilotos desde 2005.

As últimas contas publicadas da Red Bull Technology Ltd revelaram que o executivo mais bem pago da empresa, que se acredita ser Horner, foi recompensado por seu recente sucesso com um aumento salarial de 11%.

Desta maneira, o salário anual de Horner aumentou de oito milhões de libras, pouco mais de R$ 60 milhões, em 2022, para oito milhões e 92 mil libras, quase R$ 68 milhões, em 2023.

Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da Mercedes-AMG, Christian Horner, diretor de equipe da Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Toto Wolff vem na sequência. O chefe da Mercedes teria recebido seis milhões de libras, mais de R$45 milhões, no entanto, como proprietário do time, ele também recebeu a parcela de 25 milhões de libras, pouco mais de R$188 milhões, em 2023.

Segundo informações da Forbes, a fortuna pessoal de Wolff ultrapassa a marca de um bilhão de libras, mais de R$7 bilhões.

