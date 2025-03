Após a General Motors confirmar que a Cadillac passa a integrar o grid da Fórmula 1 a partir de 2026, as especulações sobre quem serão os primeiros pilotos da equipe americana ganharam forças nas redes sociais, e o chefe da equipe, Graeme Lowdon, comentou sobre os rumores.

O processo de entrada no grid foi concluído após um longo processo, marcado por polêmicas envolvendo a família Andretti, levando a Cadillac a assumir as rédeas do projeto para garantir a aprovação da Liberty Media.

Mario Andretti, que faz parte do conselho de administração da equipe, já havia explicado que está interessado em ter um americano. Isso levou muitos a especular que o piloto da Indy, Colton Herta, poderia ser um forte candidato. Falando sobre os rumores em uma entrevista ao site oficial da F1, Lowdon explicou:

"Ainda há alguns pilotos muito talentosos por aí. Não tínhamos condições de entrar no mercado de pilotos até que a inscrição fosse confirmada. Agora que ela foi confirmada, podemos seguir em frente com isso. Em termos de tempo, não estamos definindo um cronograma para o anúncio de pilotos ou algo do gênero, mas com certeza haverá um tempo".

"Com certeza, contrataremos pilotos com base no mérito. Mas, como tal, não vemos razão para não termos americanos em seu devido tempo. Não há nada que impeça um piloto de ser selecionado por mérito e ser americano. Acho que isso seria algo que muitos fãs também gostariam de ver".

Graeme Lowdon na garagem da Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"No final das contas, a Cadillac Formula 1 Team está sediada nos EUA. Temos uma operação no Reino Unido, mas a sede é nos EUA e a equipe também é americana. Tenho quase certeza de que contratar por mérito e ter um piloto americano são objetivos totalmente compatíveis para a equipe".

No entanto, o próprio Herta, que corre com a Andretti na Indy, minimizou os rumores, explicando que estaria deixando muita coisa para trás para fazer a mudança. Ele disse recentemente:

"Eu estaria deixando um grande grupo de pessoas com quem gosto muito de trabalhar, portanto, não é uma coisa certa para mim. Não é uma decisão fácil, só para dizer: 'tudo bem, vejo vocês mais tarde'. Eu estaria abrindo mão de uma oportunidade de talvez nunca mais trabalhar com essas pessoas".

Em entrevista ao Motorsport.com, Andretti comentou sobre a possibilidade de Herta e disse que o anúncio do piloto provavelmente será feito no meio deste ano. Ele explicou:

"Isso será oficializado provavelmente na metade do ano", revelou Andretti. "Há muitas considerações. Se você ler nas mídias sociais, as pessoas estão apenas flutuando em torno de certos nomes e assim por diante".

"Mas, obviamente, estamos analisando todos os aspectos de todas as oportunidades que existem. É claro que os objetivos são ter pelo menos um piloto americano e depois outro piloto experiente ao lado e começar assim".

"Olhando para trás, para a maneira como Colton treinou desde o início de sua jovem carreira, como vocês sabem, ele começou na Fórmula 3 e assim por diante, com pilotos como Lando Norris, e fez alguns testes na F1.

"Na verdade, [o CEO da McLaren] Zak Brown fez um bom teste com ele em Portimão, em Portugal. Você deveria ver o relatório que recebemos do [diretor da equipe] Andrea Stella. E Andrea Stella é uma pessoa que diz as coisas como elas são, portanto, mais uma vez, ele é um ótimo candidato para isso. Tudo isso tem de ser comprovado, é claro, mas, para começar, acho que ele é uma boa aposta, na minha opinião".

