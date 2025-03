F1: Verstappen avalia qual equipe deve vencer na Austrália

Depois da reviravolta em 2024, há um consenso no paddock: a McLaren chega como favorita na temporada de 2025 da Fórmula 1. Essa é uma opinião que Max Verstappen concorda, principalmente depois dos testes de pré-temporada no Bahrein.

O tetracampeão vai além, para ele, apenas o time de Woking será capaz de lutar pelo título de Construtores este ano, pelo menos já no começo da temporada.

"No momento, apenas uma, e essa equipe é laranja. É claro que essa é uma cor muito bonita, mas ainda temos trabalho a fazer. Acho que outras equipes também querem ver algumas melhorias, então, no momento, é uma equipe que está claramente na frente", disse à Viaplay.

"Se você olhar para os tempos de volta, acho que a McLaren é a favorita. Conosco, nem tudo foi completamente tranquilo, mas, por outro lado, temos algumas ideias de como melhorar. Também passei muito tempo no simulador, por exemplo, ontem mesmo com a equipe".

"Talvez esperássemos um pouco mais"

Acima de tudo, Verstappen enfatiza que se trata de um processo. De fato, na abertura da temporada na Austrália, o atual campeão mundial não espera poder subir no degrau mais alto do pódio imediatamente. "Não acho que possamos competir pela vitória já em Melbourne, mas espero que possamos fazer algumas melhorias em algumas corridas".

Essas últimas palavras enfatizam a necessidade de atualizações nos estágios iniciais da temporada, ainda mais porque o RB21 ainda não é exatamente o que a Red Bull gostaria de ver.

O diretor técnico Pierre Waché revelou, após o teste de inverno, que ele "poderia ter ficado mais feliz", e Verstappen agora chega a uma conclusão semelhante.

"Nunca é bom o suficiente, é claro. Acho que nós mesmos talvez esperássemos um pouco mais no Bahrein, embora depois do teste você tenha mais tempo para analisar os dados. Então, é claro, você chega a certas conclusões. Acho que tudo poderia estar um pouco mais bem ajustado em Melbourne do que no Bahrein, mas, como eu disse, acho que ainda temos algumas coisas a melhorar".

Os solavancos e o meio-fio ainda são pontos problemáticos?

Isso, aliás, não altera o fato de que a sensação com o carro 2025 já é um pouco melhor do que no final da temporada passada, sobre a qual Verstappen disse no Bahrein que também não poderia piorar.

"Em termos de equilíbrio, a sensação é um pouco melhor agora [como uma unidade] ao entrar nas curvas e no meio da curva. Mas, por outro lado, ainda há problemas com os meios-fios e com as lombadas".

"Obviamente, esses não são nossos pontos fortes e eu continuo insistindo nisso. É claro que isso nem sempre precisa ser dito para o mundo exterior, mas durante as reuniões, obviamente, falamos muito sobre isso".

A propósito, isso também se aplica à subviragem, da qual Verstappen, como sabemos, não é fã. "Isso também poderia ser melhor", conclui o piloto com um sorriso.

