Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que irá estrear na Fórmula 1 com a Sauber, revelou como é a sua rivalidade com os outros novatos Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonell, Jack Doohan e Isack Hadjar, além de sua relação com Fernando Alonso, bicampeão e seu empresário.

Em entrevista ao site oficial da Fórmula 1, o paulista revelou que corre com os estreantes desde o início de sua carreira no automobilismo.

"Nós corremos um contra o outro desde os 10 anos de idade", disse. "Ollie [Bearman], dos novatos, é o mais próximo de mim. Kimi [Antonelli] é um cara muito legal. Jack [Doohan] sempre esteve uma série à minha frente, não tivemos muito contato, mas conversamos um com o outro".

"Tenho um bom relacionamento com todos. Isack [Hadjar]- quem acompanhou a F2 no ano passado deve ter visto a intensa batalha que tivemos, com 0,5 ponto de diferença para Abu Dhabi. Foi bom lutar com ele. Estou animado para ver todos nós no grid - é uma grande renovação da Fórmula 1".

O brasileiro, que está na preparação para a etapa de abertura da temporada, no GP da Austrália, contou como está o processo de adaptação com a equipe suíça.

"Tem sido um trabalho de preparação muito intenso aqui na Sauber, vindo aqui duas ou três vezes por semana, concentrado em fazer muito trabalho no simulador, estar com os engenheiros, entender como eles falam entre si, como eles querem que eu fale com eles, como eu quero que eles falem comigo".

"Quero estar muito próximo a eles e criar um relacionamento muito bom antes do início da temporada. É algo que sempre fiz, especialmente nos últimos dois anos com minhas equipes na F2 e na F3, então, quando começamos a temporada na primeira rodada, parece que já estamos juntos há anos".

Apesar de conquistar a vaga na Fórmula 1 para 2025, o brasileiro lembra os desafios de conseguir uma vaga na Fórmula 3 e como o bicampeão da Fórmula 1 e atual piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, deu uma sobrevida na carreira de Gabriel.

"Tivemos muitos problemas em 2022", lembra Bortoleto. "Não estávamos sendo seguidos por ninguém na época. Éramos apenas eu e meu pai e eu não tinha a oportunidade de ir para a F3 naquela época".

"Não sabíamos como era difícil conseguir uma vaga na F3. Pensamos: 'Ah, ainda estamos em julho, temos tempo'. Então, comecei a ouvir que a PREMA estava lotada, que a Trident estava quase lotada e pensei que talvez devêssemos começar a nos esforçar".

"Não é fácil, você precisa encontrar os patrocinadores que o ajudem a chegar lá. Então, meu pai foi correr no Red Bull Ring com alguns amigos. Ele conheceu Fernando [Alonso] e Alberto [Fernandez Albilares] e Albert [Resclosa Coll, o trio que formou a agência de gerenciamento A14].

Tal contato foi essencial para Alonso e sua equipe agenciarem o jovem brasileiro e influenciarem sua ida para a F3: "Fernando sabia quem eu era, pois corri pela equipe dele na FRECA. Tive ótimos resultados para a equipe, como o primeiro pódio e a primeira fila da frente".

"Nós dois queríamos ficar juntos, eu com uma boa equipe de gerenciamento e eles confiando em um jovem piloto que poderia ter bons resultados no futuro".

"Eles ligaram para a Trident e foi uma coisa muito louca. Tudo funcionou muito bem. Assinamos contrato, vencemos o campeonato e tudo ficou muito bom".

Bortoleto também revelou como funciona a sua relação com o agente e futuro rival das pistas da F1: "Temos um relacionamento muito bom um com o outro".

"Acho que é principalmente um relacionamento profissional. Sempre que conversamos, o assunto principal é a corrida. Quando o vejo na pista, se tenho alguma dúvida, ele sempre me ajudou na F3 e na F2".

"Posso dizer que sou muito grato por todos os conselhos que ele me deu nos últimos dois anos. Ele tem sido muito bom para mim. Está disposto a me ajudar e a me ensinar. É muito bom tê-lo por trás [da carreira]".

"É um nome forte para se ter por trás. Quando você tem Fernando Alonso no comando, é um pouco diferente, porque eles sabem que é alguém como ele que confia que você pode ser um talento futuro".

COMO PODE? F1 ESQUECE PIQUET e FITTIPALDI em lista dos 20 MAIORES PILOTOS da HISTÓRIA!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!