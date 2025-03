Após acordar em princípio a entrada na Fórmula 1 com a FIA e a Liberty Media em novembro do ano passado, a General Motors confirmou nesta sexta-feira (07) que passou pelo processo de aprovação da categoria para integrar o grid a partir da temporada de 2026 como Cadillac.

Isso conclui um longo processo de candidatura da equipe americana para entrar na categoria. Depois de receber o sinal verde da FIA em outubro de 2023, o projeto, ainda liderado pela Andretti Global, enfrentou um obstáculo inicial em janeiro de 2024, quando a Formula One Management rejeitou a proposta.

Apesar da rejeição, a Andretti continuou avançando. A equipe inaugurou uma sede em Silverstone, contratou o ex-CTO da F1, Pat Symonds, e continuou a desenvolver um carro adequado aos regulamentos de 2026.

O ponto de virada ocorreu quando Michael Andretti deixou o cargo de CEO da Andretti Global no final de 2024, permitindo que Dan Towriss, do TWG Group, assumisse a organização. Isso fez com que a equipe recebesse um acordo de princípio para entrar no grid, que agora foi formalmente aprovado, trocando o nome do novo time para Cadillac.

Recentemente contratado como chefe de equipe, Graeme Lowdon conversou com o site oficial da F1 sobre o progresso da equipe, faltando apenas um ano para sua tão esperada estreia.

"Em termos de estarmos prontos para a corrida, tudo está dentro do cronograma. Não queremos apenas aparecer e correr, queremos ser o mais competitivos possível".

"Desse ponto de vista, com certeza gostaríamos de ter tido mais tempo e mais pessoas, pois quanto mais tempo você tiver, mais desempenho poderá obter. Mas reconhecemos que o processo em si exige uma enorme quantidade de energia e esforço".

"Em termos de cronograma de produção, estamos satisfeitos com a situação atual. Até o momento, temos usado muito tempo para fazer muitos testes e validações de componentes individuais, como testes de bico, testes de compressão de elementos do chassi e coisas do gênero".

"Há muito trabalho sendo feito em segundo plano. Ainda há muito trabalho a ser feito. Estamos em uma posição significativamente melhor agora que somos uma equipe de F1 de pleno direito. Teremos acesso a todos os dados e informações que todas as outras equipes têm".

"Agora podemos realmente nos esforçar para criar o carro mais competitivo que pudermos. A equipe já tem um tamanho considerável, estamos muito confortáveis com a posição em que nos encontramos, em termos de estarmos prontos para correr em 2026".

