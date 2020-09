O motor da Honda tem sido o principal foco de frustração de Max Verstappen na temporada 2020 da Fórmula 1, com um abandono em Monza por causa da unidade de potência e problemas em Mugello antes do acidente que o tirou da prova. E o ânimo do holandês não deve melhorar por enquanto, já que a Honda não planeja mais atualizações em 2020.

Recentemente, Verstappen cobrou da montadora uma unidade mais potente, para poder se aproximar das Mercedes, mas disse que sua luta pelo título já está encerrada. Mas, segundo o chefe de competições da Honda, Masashi Yamamoto, as restrições impostas devido à pandemia impedem essas melhoras.

"Devido às mudanças no regulamento, não podemos mais atualizar as especificações 1-2-3 como fizemos no ano passado", disse Yamamoto em entrevista ao site Autosportweb. "Isso porque tivemos que nos confirmar para a homologação desta temporada".

"Desde o início do ano estamos trabalhando nisso, mas as especificações de agora em diante permanecerão as mesmas até o fim da temporada. Mudanças de confiabilidade podem ser feitas se as quatro fornecedoras concordarem e tiver aprovação da FIA".

Yamamoto ainda falou sobre a diferença entre as unidades da Honda e da Mercedes, um dos pontos de reclamação de Verstappen.

"Não posso falar sobre a diferença entre a Mercedes e a Honda como um número, mas há uma pequena diferença. Estamos perdendo terreno para a Mercedes e, depois da análise do GPS e de outros dados, tenho a sensação de que estamos apenas um pouco atrasados".

"Ainda estamos perdendo, mas estamos cada vez mais próximos, e acho que será uma batalha geral de força, na qual teremos que levar em conta chassi e estratégia".

