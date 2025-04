A partir de 2026, a Honda começará a fornecer motores para a Aston Martin na Fórmula 1 e encerrará a parceria com a Red Bull. Com isso, Koji Watanabe, presidente da montadora, declarou que passará a ter certa influência na escolha da dupla de pilotos da equipe britânica, assim como já acontece em Milton Keynes.

Em entrevista ao The Japan Times, Watanabe explicou que o alto escalão da Aston Martin ainda terá a palavra final sobre quem ocupará as duas vagas disponíveis em seus carros, no entanto, a montadora japonesa terá espaço para defender suas opiniões.

"O número de assentos será reduzido. No entanto, quanto a nós, continuaremos a expressar nossas opiniões como Honda ao decidir os pilotos para 2026 e além".

Importante lembrar que Yuki Tsunoda, atualmente na Red Bull, recebe o apoio e patrocínio da Honda desde que entrou na F1 e é o único piloto japonês do grid no momento.

"Obviamente, a equipe tem a palavra final na decisão de quais pilotos se juntam à equipe... mas a situação será a mesma [como com a Red Bull], onde nós daremos a nossa opinião".

Desde que a Honda foi anunciada como nova parceria da Aston Martin, rumores surgiram de que Tsunoda poderia assinar com a equipe de Silverstone no futuro. No entanto, ao ser promovido para a equipe principal dos taurinos no GP do Japão, é improvável que o japonês deixe Milton Keynes.

Outro rumor que vem ganhando força é de que Max Verstappen aceitará a oferta de um bilhão de libras, cerca de R$7,5 bilhões, feita por Lawrence Stroll.

