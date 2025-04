A Haas Automation, 'empresa mãe' da equipe de Fórmula 1 da Haas, publicou uma nota revelando dificuldades financeiras envolvendo as novas tarifas do governo Donald Trump nos Estados Unidos. A escuderia americana, no entanto, afirmou que não sofrerá nenhum dano colateral com a nova política alfandegária dos EUA.

Não só nos Estados Unidos, mas grande parte do mundo está sendo afetada pela nova política econômica de Trump, que também já começaram a ter um impacto na produção doméstica americana.

Nas últimas horas, a Haas Automation emitiu um comunicado à imprensa no qual anunciou que estava enfrentando uma redução muito significativa na demanda por suas máquinas, tanto de clientes dos EUA quanto de clientes estrangeiros.

Tudo isso devido às tarifas impostas pelo governo Trump, que também forçou a gigante norte-americana a diminuir a produção em sua fábrica em Oxnard, Califórnia, levando a queda no faturamento.

De acordo com os cenários mais catastróficos delineados pela Haas, fala-se em perdas de 5 bilhões de dólares (R|$ 29,681 bilhões, em conversão direta) se os impostos sobre máquinas industriais de certos países forem reduzidos sem uma redução correspondente nas taxas tarifárias para matérias-primas e componentes importados para os EUA.

Isso poderia colocar em risco os 1.700 trabalhadores da fábrica de Oxnard.

É por isso que a Haas Automation pediu explicitamente ao governo que reveja certas decisões sobre tarifas e tente evitar possíveis consequências prejudiciais para a empresa.

Em resposta a essa declaração, a equipe de F1 da Haas quis esclarecer sua posição, afirmando que o que acontecer com a Haas Automation não terá impacto sobre a equipe liderada por Ayao Komatsu.

A escuderia americana tem seu próprio negócio e, até o momento, não há mudanças no planejamento, desenvolvimento ou mesmo recrutamento de pessoal e outros projetos.

Um porta-voz da equipe afirmou: "Eu só quero informar que a declaração feita hoje pela Haas Automation em relação às taxas alfandegárias e à administração Trump não tem impacto sobre a Haas F1".

"No que diz respeito à equipe, as coisas continuam como de costume e não há mudanças em nosso plano de desenvolvimento, processo de recrutamento e outros projetos".

