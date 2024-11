F1: Pilotos relatam forte "cheiro de maconha" no GP de Las Vegas

Franco Colapinto, jovem piloto da WIlliams, e Sergio Pérez, da Red Bull, relataram o forte "cheiro de maconha" nos treinos livres do GP de Las Vegas da Fórmula 1. O uso recreativo da marijuana é legalizada no estado americano de Nevada, onde fica a 'cidade dos cassinos'.

O argentino contou à mídia que, durante as sessões dos TLs, sentiu o cheiro da droga: "Sim, estava com muito cheiro de maconha [enquanto pilotávamos]".

Colapinto ainda brincou sobre a possibilidade dos pilotos caírem no exame antidoping: "Se fizerem teste de doping nos pilotos agora, acho que todos vamos testar positivo".

Já Pérez revelou, entre risadas em conversa com a imprensa, que o odor estava por toda parte do circuito: " O que é muito notável pelo circuito é o cheiro de maconha, durante toda a noite".

O mexicano disse que está até enjoado com o cheiro: "Eu estou até um pouco cansado, é incrível a quantidade [de maconha]".

A marijuana é legalizada para uso recreativo em 23 estados dos EUA, com Nevada legalizando-a em 2016.

HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!