Lewis Hamilton respondeu, na coletiva de imprensa do GP de Las Vegas de Fórmula 1, aos questionamentos sobre os comentários de Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, sobre a continuidade da carreira do heptacampeão, que estiveram em pauta nas últimas semanas.

"Não penso muito sobre isso, isso realmente não me afeta", disse Hamilton. "Obviamente, não vi o que estava nas notícias até o fim de semana, então não acompanhei de fato."

"Acho que ele já mostrou seu ponto de vista. Toto tem me apoiado muito ao longo dos anos. Portanto, essa situação não é muito importante para mim".

Quando perguntaram ao heptacampeão, que irá para a Ferrari na próxima temporada e fará suas últimas três corridas com a Mercedes, do que ele mais se orgulhava ao deixar a equipe, o piloto britânico respondeu:

"Acho que o que mais me orgulha é a marca que deixei para trás, especialmente o trabalho que fizemos sobre diversidade cultural".

"Nós demos vida ao Ignite [projeto social de que visa aumentar a representação de pessoas invisibilizadas socialmente no automobilismo da Grã-Bretanha], realmente mantivemos o que dissemos e investimos nele. Agora temos uma equipe cultural, religiosa, racial e etnicamente diversa e estou muito feliz por fazer parte disso".

"Quando eu me sentava com Toto [Wolff], conversávamos sobre essas coisas. Quando eu sair, não haverá ninguém com quem ter essas conversas difíceis. Mas espero que esse trabalho continue e tenho certeza de que continuará. Vou checar de vez em quando para ter certeza de que está funcionando".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, com Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Na pista, estou orgulhoso de nossa resiliência, embora os últimos anos não tenham sido muito impressionantes em termos de desempenho, fizemos grandes coisas fora da pista."

A Associação de Pilotos de GPs (GPDA), equivalente a um sindicato dos pilotos, emitiu uma declaração nas últimas semanas exigindo que a FIA mude seu comportamento em relação aos pilotos. Hamilton também foi questionado sobre o que achava do assunto.

"Se não obtivermos uma resposta, tenho certeza de que seguiremos o processo. Sei que eles estão muito ocupados no momento, mas esta é uma oportunidade de mostrar que os pilotos estão unidos como nunca antes".

"A FIA precisa trabalhar e cooperar melhor conosco. Queremos desenvolver o esporte; não temos nada a ganhar com o que queremos. Queremos que eles se comuniquem e nos envolvam para tornar os finais de semana melhores".

Quando Hamilton foi questionado sobre o que achava das mudanças na equipe sênior da FIA, o britânico respondeu:

"Não posso falar pelos outros pilotos. Essas questões não são realmente discutidas nas reuniões da GPDA. Mas eu não gostaria que Domenicali fosse embora. Ele tem nos apoiado muito em nossos esforços para organizar corridas na África. Espero que coisas como essa continuem".

HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!