A dor causada pelo cinto de segurança quase custou a Isack Hadjar a chance de passar para o Q3 da classificação do GP do Japão, mas o piloto de Fórmula 1 da Racing Bulls considerou que fez uma volta "inacreditável" para superá-la no Q1.

Hadjar foi ouvido pelo rádio reclamando de um problema não especificado no cockpit no TL3 e, na primeira parte da classificação, relatou que o problema havia voltado a ocorrer quando ele tentava passar para o Q2.

Descobriu-se que os cintos de segurança do piloto francês estavam apertados demais, mas ele não conseguiu aliviar a dor na Q1 porque não teve tempo de sair do carro para reposicionar os cintos. O problema foi corrigido nesse meio tempo, mas somente depois que ele superou o primeiro obstáculo da classificação.

Em entrevista à Sky Sports F1, Hadjar afirmou que teve que "superar" a dor e ficou muito satisfeito com seu esforço para chegar ao Q2 - o que mais tarde gerou uma segunda aparição no Q3 da F1 e o sétimo lugar no grid para o GP do Japão.

"Foi um pesadelo, cara - honestamente, foi", disse Hadjar. "Sinceramente, estou muito orgulhoso de mim, como a volta que fiz no Q1 com o que eu tinha, inacreditável".

"Percebi logo no TL3. Pensei: 'tudo bem, isso não está indo bem', e quase bati, na verdade. Mas estou bem. [Entre as sessões], tive que sair e entrar de novo".

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ao falar com a mídia, incluindo ao Motorsport.com, Hadjar acrescentou: "No Q1, é claro que você não tem tempo para sair, então tive que lidar com isso e passar pelo Q2. Mas quando voltei para o carro, coloquei os cintos de volta, estava tudo bem. Foi só uma dor".

Hadjar acabou se classificando em sétimo, igualando seu resultado do GP da China e superando o novo companheiro de equipe Liam Lawson e o novo recruta da Red Bull, Yuki Tsunoda.

O vice-campeão da F2 de 2024 explicou que, aos poucos, começou a ficar mais corajoso durante a sessão e se sentiu confiante o suficiente no carro na terceira sessão para assumir mais riscos com sua pilotagem - o que acabou colocando-o acima de Lewis Hamilton no grid.

"Eu ainda não estava satisfeito com tudo, mas a cada volta que fazíamos, melhorávamos o equilíbrio, as configurações e, honestamente, o carro ganhou vida na última volta", disse Hadjar à Sky Sports F1. "Foi fantástico, para ser sincero; eu não poderia ter sido muito mais rápido.

"Você sente algo diferente quando sabe que é a última volta do Q3. Você pensa: 'Vou adicionar um pouquinho mais de velocidade em todos os lugares' e espera que ela se mantenha".

"A quantidade de concentração necessária é muito grande, mas sim, eu estava 100% e não estava antes, então consegui ser corajoso o suficiente para dar um passo a mais", conclui.

