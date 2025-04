Chuvas prolongadas foram previstas para Suzuka durante a noite de sábado e no domingo, com a expectativa de que a precipitação interrompa os incêndios na grama do GP do Japão de Fórmula 1, o que pode aliviar as tensões da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para a corrida.

Cinco incidentes separados de queimadas atrasaram a ação na pista durante o fim de semana até agora, com duas bandeiras vermelhas no TL2 duas no TL3 e outra durante o Q2 dos treinos classificatórios, enquanto a FIA e os organizadores da corrida tentavam encontrar uma solução.

As investigações sobre a causa dos incidentes estão em andamento, sendo que a explicação mais plausível é que faíscas saíram dos blocos de derrapagem de titânio dos carros e caíram na grama seca, e os ventos fortes também contribuíram para isso.

Depois de cortar algumas seções da grama o mais curto possível e regar outras áreas na noite de sexta-feira, a FIA esperava erradicar quaisquer outros casos.

"Enquanto continuamos a investigar os incêndios que ocorreram durante o TL2, nosso foco antes de amanhã será a tomada de medidas preventivas", dizia um comunicado divulgado na sexta-feira pelo órgão regulador.

"A grama foi cortada o mais curto possível, e a grama solta e seca foi removida das áreas afetadas".

"Antes das sessões de amanhã, a grama será umedecida e equipes de resposta específicas estarão posicionadas ao redor da pista".

Um bombeiro pulveriza a grama ao lado da pista para umedecê-la após incêndios durante o treino final Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

No entanto, com as condições climáticas semelhantes às do sábado, a grama continuou a pegar fogo e levou a mais atrasos na corrida.

Agora, parece que os organizadores estarão olhando para o céu em busca de uma solução, com previsão de chuva constante durante a noite de sábado e, possivelmente, durante o domingo.

Se a chuva for abundante, é muito menos provável que o problema volte, e a FIA também estaria pronta para regar as áreas de perigo novamente.

Alguns relatórios afirmaram que uma medida drástica poderia ser a queima deliberada da grama para evitar o problema, mas o Motorsport.com entende que essa não é uma opção em pauta.

Max Verstappen conquistou a pole position para a corrida de domingo e, quando perguntado pelo Motorsport.com sobre os incêndios, ele também sugeriu que a 'Mãe Natureza' poderia ajudar.

"Vai chover durante a noite", disse ele. "Isso ajudará a molhar um pouco o solo, acho que a grama está muito seca e as faíscas que saem do carro podem incendiar a grama com um pouco de vento".

