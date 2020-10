O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que o Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED) da Mercedes, deu uma vantagem crucial para Lewis Hamilton na relargada do GP de Eifel de Fórmula 1, essencial em sua vitória.

Durante o período do safety car, que entrou tardiamente na corrida de Nurburgring, Hamilton e Max Verstappen, primeiro e segundo no grid, reclamaram sobre a velocidade do carro de segurança e como isso impactaria a temperatura dos pneus em meio à corrida mais fria do ano.

A relargada, com 11 voltas para o fim, era a última e melhor chance para Verstappen ultrapassar Hamilton, mas o piloto da Mercedes conseguiu sair melhor, abrindo uma pequena vantagem na última curva.

Para Horner, o DED, que foi projetado para ajudar os pilotos a aquecer os pneus dianteiros em situações como essa, fez toda a diferença.

"Acho que, como o safety car esperou tanto para que o grid se juntasse, e andava muito lento, a temperatura dos pneus foi um grande problema. E eu acho que a Mercedes, com o sistema DED, conseguiu lidar com isso melhor do que nós".

"A relargada foi complicada. Max lidou muito bem com ela e foi pé embaixo até o fim da corrida".

Apesar de perder a chance de vencer, Horner disse que Nurburgring foi palco de mais uma boa performance do holandês, e indicou que a diferença para a Mercedes reduziu.

"Sim, foi uma pilotagem sólida. Ele conseguiu ainda a volta mais rápida no fim da corrida. Ele cuidou bem dos pneus no começo da corrida. E Max e Lewis, em dado ponto, estavam mais de 50 segundos a frente de Ricciardo em terceiro, próximos de dar uma volta no quarto. Foi uma exibição dominante".

"Sinto que progredimos neste fim de semana, chegamos mais próximos das Mercedes. E é ótimo terminar em segundo de novo".

"Particularmente, acho que tínhamos uma certa vantagem no primeiro setor o final de semana inteiro. Em comparação, o terceiro foi o nosso mais fraco, mas, no geral, um fim de semana forte. Acho que progredimos. E isso é encorajador".

Perguntado pelo Motorsport.com se a Red Bull pode buscar vitórias nas corridas que faltam, ele disse: "Temos Portimão, Istambul e Ímola, circuitos que serão interessantes para nós".

"Mal podemos esperar para terminar essa temporada de modo positivo, tendo entendido bem os problemas que tivemos com o RB16, para deixar tudo pronto para o RB16B. Definitivamente progredimos, o que é encorajador. Ainda estamos buscando, tentando tirar performance do carro".

"Ainda temos muitas corridas pela frente neste ano. E estamos determinados a terminar a temporada de modo positivo".

