Após semanas de especulação, foi anunciado recentemente que Mattia Binotto renunciou ao cargo de chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1 e deixará a escuderia italiana em 31 de dezembro

O substituto de Binotto ainda é desconhecido, mas sua saída não foi uma surpresa visto o clima que foi instalado na equipe durante o ano devido aos erros cometidos pela Ferrari com Charles Leclerc e Carlos Sainz na disputa pelo título do mundial de pilotos e construtores.

Um dos nomes que pensava assim era o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner. Quando questionado se ficou surpreso com a saída de Binotto, Horner disse à Sky Sports F1: “Obviamente é a decisão da Ferrari, mas não me surpreendeu tanto”.

"Acho que ele será o sexto chefe de equipe da Ferrari a se sentar à minha frente desde que cheguei aqui. É claro que devo dizer que não foi fácil para ele. Eles tiveram um ótimo carro este ano, foram definitivamente muito competitivos", avaliou.

Com isso, Horner negou as acusações de que poderia se mudar para a Ferrari: "Meu compromisso com a Red Bull é enorme. Estou aqui desde o início e tenho um vínculo muito próximo com a equipe", disse o chefe de equipe.

Sobre a temporada 2023, o comandante da equipe austríaca fez algumas previsões para o que podemos ver no campeonato em relação a competitividade e a briga pelo título. "Ambos os pilotos da Mercedes tiveram uma ótima temporada", destacou Horner. " George Russell venceu Lewis Hamilton em seu primeiro ano, mas Lewis ainda estará na luta. Podemos supor que eles voltarão à guerra no ano que vem."

