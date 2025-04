Michael Schumacher teria se deslocado de Maiorca, na Espanha, local em que a família tem uma casa de campo, para Gland, na Suíça, de helicóptero, para acompanhar o nascimento de Millie, sua neta, segundo os jornais Bild e The Sun. Gina-Maria Schumacher, filha do heptacampeão mundial de Fórmula 1, anunciou que se tornou mãe no dia 29 de março, fruto do relacionamento com Iain Bethke, atleta do hipismo.

“Bem-vinda ao mundo, Millie. Nascida em 29 de março, os nossos corações estão mais cheios do que nunca. Nós somos mais do que abençoados por ter você em nossas vidas”, disse Gina em um post no Instagram.

O alemão não faz qualquer aparição pública desde o acidente nos Alpes Franceses, em dezembro de 2013. Desde então, qualquer passo midiático do alemão é extremamente controlado pela família. Schumacher também teria comparecido ao casamento da filha, no ano passado.

Há poucos dias, Schumacher assinou um capacete para uma ação beneficente do tricampeão mundial de F1, Jackie Stewart, chamando também a atenção da imprensa.

