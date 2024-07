O chefe McLaren na Fórmula 1, Andrea Stella, acredita que a batida de Max Verstappen e Lando Norris, foi causada pela falta de punição devida ao tricampeão mundial em 2021, quando ele ainda enfrentava Lewis Hamilton pelo título.

Verstappen e Norris se chocaram no final da corrida no Red Bull Ring, quando o primeiro atravessou o segundo na curva 3 à direita, apertada e com uma forte inclinação, depois de Norris ter feito uma série de movimentos para o interior da curva nas voltas anteriores.



Norris e a McLaren sentiram que Verstappen estava se movendo durantes as frenagens em todas as manobras - algo que o piloto da Red Bull negou mais tarde aos jornalistas após a corrida. Numa entrevista à Sky Sports F1, imediatamente após a corrida de domingo na Áustria, Stella disse: "Para mim, toda a população do mundo saberá quem é o responsável, à exceção de um grupo de pessoas [a Red Bull, os seus fãs e Verstappen e os seus fãs].



"Mas o problema por detrás disto é que se não abordarmos estas questões honestamente, elas voltarão. Voltaram hoje porque não foram abordadas corretamente no passado, quando houve algumas lutas com o Lewis que precisavam de ser punidas de uma forma mais severa. Agora aprendemos a correr de uma certa forma, que podemos considerar justa e correta".



Stella referia-se às várias vezes em que Verstappen e Hamilon colidiram na sua amarga disputa pelo título mundial de 2021 - em que entraram em contacto em Imola, Silverstone, Monza e Jeddah. Além da quase colisão no GP do Brasil de 2021, onde Verstappen forçou Hamilton a sair da pista na Curva 4 em Interlagos - um movimento que não foi punido pelos oficiais.

Quando perguntado se ele estava se referindo ao incidente no Brasil em particular, Stella respondeu: "Sim, há muitos episódios. O fato é que temos tanto respeito pela Red Bull, tanto respeito pelo Max que eles não precisam fazer isso. Esta é uma forma de quase comprometer a tua reputação. Porque é que se faria isso?"



Stella disse ainda que "os comissários de pista concluíram que Max foi totalmente culpado neste episódio, por isso não se trata de uma corrida à maneira de um piloto, mas sim de uma corrida de acordo com os regulamentos".



E acrescentou: "Os regulamentos têm de ser aplicados de uma forma eficaz, porque quando um carro sai da corrida em consequência deste acidente, o castigo tem de ser proporcional ao resultado. Antes deste episódio [o acidente], tínhamos feito duas vezes o movimento na travagem. Acho que é evidente e temos de fazer cumprir a forma de correr porque queremos nos divertir, queremos desfrutar."





