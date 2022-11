Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull fechou no último domingo em Abu Dhabi uma temporada histórica na Fórmula 1, com 17 vitórias, sendo 15 de Max Verstappen, conquistando ainda os dois títulos em jogo, algo que não fazia desde 2013. E para o chefe Christian Horner, o sucesso da equipe austríaca "incomoda os rivais", mas alerta que o time não pode sossegar frente às ameaças de Mercedes e Ferrari

Além de Verstappen bater o recorde de vitórias em um mesmo ano, ele e a Red Bull também bateram as marcas de mais pontos conquistados por um piloto e uma equipe em um mesmo campeonato.

Mas nem tudo foram rosas: o início de 2022 foi complicado por problemas de confiabilidade, com um abandono duplo no Bahrein e outro de Verstappen na Austrália, todos por questões envolvendo o sistema de combustível.

Mas após acertar os ponteiros, a Red Bull deu um grande passo adiante, com o RB18 virando o grande dominador do grid, vencendo 11 das últimas 12 provas do ano.

"Quando você vence 17 GPs e faz o que fizemos, é compreensível que isso incomoda nossos rivais", disse Horner. "Tenho certeza de que eles estão ainda mais motivados a nos desafiar no próximo ano. Mercedes e Ferrari são equipes de alta qualidade, e não podemos dar nada como garantido em 2023".

Race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal BEST IMAGE Photo by: James Moy

Apesar do sucesso, a Red Bull teve sua cota de controvérsias, como a violação do teto orçamentário do ano passado, resultando em uma multa e corte de testes aerodinâmicos em 2023, além da tensão entre Verstappen e Sergio Pérez no Brasil.

Questionado sobre quais lições a Red Bull pode tirar do ano, Horner disse: "Você está sempre aprendendo, e alguém terá algum problema em algum momento. Quanto mais alto você sobe, mais afiadas são as facas. Vimos isso esse ano. E o jeito mais rápido de não ser popular no paddock é vencer constantemente".

"Somos uma subsidiária de uma empresa de bebidas contra montadoras e marcas históricas. E claro que isso não cai bem com alguns de nossos rivais".

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

