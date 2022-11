F1: Saiba quem participa do teste de pós-temporada em Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

Após o encerramento do campeonato de 2022 da Fórmula 1 com o GP de Abu Dhabi, disputado no último domingo em Yas Marina, a categoria máxima do automobilismo mundial realiza, nesta terça-feira, o teste de pós-temporada deste ano, também nos Emirados Árabes Unidos.

As atividades serão úteis especialmente para os pilotos que trocam de equipe, como o espanhol Fernando Alonso, que troca a Alpine pela Aston Martin, assumindo a vaga do recém-aposentado Sebastian Vettel, da Alemanha.

Na McLaren, o novato australiano Oscar Piastri assume o assento do compatriota Daniel Ricciardo ao lado do britânico Lando Norris e, assim, como Alonso, o ex-reserva da Alpine já se integra a seu novo time nesta terça em Abu Dhabi.

De qualquer forma, o teste de Yas Marina representa uma oportunidade interessante para a adequação a novas escuderias, além de coisas mais 'elementares': molde de assentos, introdução a sistemas, reuniões de feedback e detalhes pequenas mas importantes, como botões no volante.

Além disso, o treino de pós-temporada ganha importância pelo fato de que a pré-temporada 2023 será curta, com apenas três dias de testes no Bahrein, entre 23 e 25 de fevereiro. Em Sakhir, aliás, cada piloto de uma equipe deve ter um dia e meio de pista, o que aumenta o peso desta terça.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"[O teste de pós-temporada] sempre será importante, especialmente com relação a questões do volante, pedais... Ano que vem, terei apenas um dia e meio no Bahrein e depois vem o começo do campeonato, então esse dia em Abu Dhabi é 'ouro' por isso", afirmou Alonso, que estreia na Aston.

Falando no bicampeão, aliás, questões contratuais são um aspecto interessante dos testes: o espanhol, por exemplo, está contratado pela Alpine até o fim de 2022, de modo que só será piloto da Aston 'oficialmente' em 1º de janeiro de 2023. Por isso, estará com o macacão todo preto.

A equipe britânica de Silverstone, a propósito, também está nos holofotes dos brasileiros pela estreia de Felipe Drugovich, que estará no slot dos jovens pilotos. O mesmo vale para o holandês Nyck de Vries, que estreia na AlphaTauri. Ele substitui o francês Pierre Gasly, que debuta na Alpine.

Na Haas, o alemão Nico Hulkenberg, que assumirá a vaga do compatriota Mick Schumacher ao lado do dinamarquês Kevin Magnussen, faz sua estreia pelo time norte-americano. Falando em Estados Unidos, Logan Sargeant começa sua trajetória na Williams. Veja a lista abaixo:

Testes de 9h às 18h de Abu Dhabi (um carro para testes da Pirelli e outro para jovens pilotos)

Red Bull: Sergio Pérez (MEX) e Liam Lawson (NZL)

Ferrari: Carlos Sainz (ESP), Charles Leclerc (MON) e Robert Shwartzman (RUS)

Mercedes: George Russell (ING), Lewis Hamilton (ING) e Frederik Vesti (DIN)

Alpine: Pierre Gasly (FRA) e Jack Doohan (AUS)

McLaren: Lando Norris (ING) e Oscar Piastri (AUS)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (FIN) e Théo Pourchaire (FRA)

Aston Martin: Fernando Alonso (ESP), Lance Stroll (CAN) e Felipe Drugovich (BRA)

Haas: Nico Hulkenberg (ALE) e Pietro Fittipaldi (BRA)

AlphaTauri: Yuki Tsunoda (JAP) e Nyck de Vries (HOL)

Williams: Alex Albon (TAI) e Logan Sargeant (EUA)

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

