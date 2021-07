A Red Bull informou através de seu Twitter que Max Verstappen saiu do carro consciente e foi encaminhado ao centro médico do circuito de Silverstone para exames após o incidente com Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Os rivais se tocaram na curva Copse, de alta velocidade, e o holandês foi com tudo na barreira de pneus, abandonando a corrida.

A última vez que o piloto havia passado por uma batida de grande impacto como a de hoje havia sido no etapa de Mônaco em 2015, quando, ainda pela Toro Rosso, bateu de frente na Sainte Devote.

"Max está bem, acho que no hospital Nuneaton", informou o chefe da RBR Christian Horner. "Ele passou por todas as verificações de precaução. Reteve a consciência o tempo todo, mas está machucado. É o maior acidente de sua carreira, de 51 G, então estou grato por não ter sido pior."

Sobre a punição de dez segundos dada a Hamilton, ele foi claro: "Colocar outro piloto no hospital, quebrar o carro, receber penalidades leves, mas ainda assim ganhar o GP, não parece uma grande penalidade."

"Eu acho que a coisa decepcionante para mim é que parecia um movimento desesperado de um sete vezes campeão do mundo. Ele tinha perdido a largada e começou a disputar com Max. Colocar uma roda por dentro na Copse, uma das curvas mais rápidas deste mundial a 290 km/h, trará apenas uma consequência como essa", criticou Horner.

O resultado não mudou as posições no mundial, mas reduziu a diferença do heptacampeão a Verstappen para oito pontos e a vantagem da Red Bull para a Mercedes caiu para apenas quatro.

"Ainda lideramos os dois campeonatos, mas com uma lacuna muito reduzida", disse o chefe da equipe austríaca. "Foi muito frustrante depois de um dia tão forte ontem e acho que isso provavelmente contribuiu para o desespero de Lewis. Tendo perdido a sprint, ele estava bastante nervoso, provavelmente por isso ele tentou passar."

